出門外套帶好！今早晚溫差15度 「這天」起連2波冷空氣殺到台灣
今（21）日氣溫持續回暖，一直到週四（11月23日）天氣都較為穩定且回歸舒適，但早晚低溫和白天高溫仍有攝氏10度以上的落差，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，中南部早晚溫差可達攝氏15度，民眾早出晚歸務必留意保暖，下波冷空氣將在週四晚間抵達，並一路影響至週六（11月25日），下週一（11月27日）也有新的東北季風抵達。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日清晨各地大致晴朗，宜蘭有零星飄雨。而週四前受到「變性大陸氣團」影響，各地大致晴朗，東半部偶有零星飄雨的機率，白天各地舒適至微熱，入夜「輻射冷卻」作用影響，全台偏涼至微冷，日夜溫差大。今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏15至27度、中部攝氏14至29度、南部攝氏14至29度、東部攝氏16至28度。
吳德榮提醒，週四晚間起，新的一波「東北季風」逐漸增強，週五至六（11月24日至11月25日）迎風面雲量增，北海岸、東半部轉為偶有局部短暫雨的天氣，桃園以南晴時多雲，氣象署指出，屆時北台灣白天降溫明顯，高溫剩下攝氏21至22度，各地低溫影響則較小，維持在攝氏16至18度。
此外，吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週日（11月26日）東北季風減弱，天氣好轉、各地氣溫略升，不過下週一（11月27日）另一小波東北季風南下，氣溫再略降，迎風面偶雨；下週二（11月28日）天氣轉乾、各地再回歸晴朗穩定。