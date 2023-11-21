小S告贏葛斯齊！深夜曬自拍「9字洩心境」 嘴角笑意藏不住
有「最強狗仔」封號的葛斯齊今年6月因公開指稱「有藥頭確實認識大小S」遭大小S求償，台北地院昨（20）日判決，葛斯齊應給付大小S各30萬元，共60萬。小S勝訴後深夜發文一句話傾訴心境，「此刻的我心情很平靜。」
記者薛羽彤／綜合報導
黃子佼6月在直播中提到大小S當年吸毒，葛斯齊事後上節目談及此事，被大小S提告，他聲稱自己只是事實陳述，北院認為就事實陳述，葛應盡合理查證義務，獲判賠償大小S各30萬元。小S昨透過經紀人發聲，「我們不會做違法的事，希望以後大家不要再亂造謠！謝謝。」深夜小S也在社群上發文寫道「此刻的我心情很平靜。」並附上一張自拍照，嘴角笑意藏不住。
判決出爐後，大S也透過經紀人回應：「法院已查清事實，熙媛與熙娣從不做違法的事，不認識販毒藥頭，更不存在吸毒行為，感謝司法還熙媛、熙娣清白。」葛斯齊昨日也在社群上發文，表示在收到判決書後會公開回應，「再等等一下，也謝謝關心的朋友們，還有宣判後大家的批評指教我也尊重！」
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