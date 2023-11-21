挪威自由黨主席梅比訪台將晉見蔡總統　成12年來首位訪台國會議員

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外交部指出，在台期間將晉見蔡英文總統、接受外交部政務次長田中光款宴，也將拜會國家人權委員會主任委員陳菊、立法院「台灣與北歐友台4國（丹麥、芬蘭、挪威、瑞典）國會聯誼會」會長林楚茵委員及環境部長薛富盛等。梅比也將以「俄羅斯入侵烏克蘭後威權政權對民主的威脅－台灣如何成為和平與繁榮的夥伴」為題，在淡江大學發表演說。
外交部說，梅比曾任挪威教育及研究部長，並長期關注人權議題。她在2019年香港反送中運動期間，親赴香港實地瞭解狀況，返回挪威後並提名全體香港人競逐2020年諾貝爾和平獎。此外，梅比主席持續支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）等國際組織，並在國會提案要求挪威政府以實際行動支持台灣，正視中國對台灣的威脅。
台灣與挪威共享民主、自由及人權價值，相信梅比主席透過此次來訪，將有助進一步深化台挪雙邊情誼及互動交流。外交部將持續與挪威等理念相近國家攜手合作，深化雙邊實質關係，並共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。
「在挪台灣人國籍正名運動」粉絲專頁也分享，梅比特別向挪威媒體強調，這次訪問並非在挑釁中國，而是有著象徵性的意義。她表示，台灣是一個民主國家，與我們有相同的自由價值觀，但卻面臨隨時遭中國併吞的強大壓力。這趟旅行旨在表達對台灣的支持，並希望加強挪威與台灣間的聯繫。
另外，2019年，時任中國全國人大常委會委員長栗戰書拜會挪威國會時，梅比和社會主義左翼黨國會議員艾德（Petter Eide）穿著印有挪威文和中文「自由」字樣的黃色T恤接待，以表達抗議。