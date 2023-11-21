二仁溪整治有感 南市環保局再爭取經費清除廢棄物

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環保局指出，當前的整治成果，嚴重污染比例已大幅下降，其中三爺溪網寮橋、五空橋段也首度從嚴重污染改善為中度污染，此外，根據108年的二仁溪生態物種調查，在中下游水域調查到的魚類種類數，已從20多年前的10多種，增加至41種，生態復育成果也持續顯現。
今年10月29日，環境部長薛富盛親自到二仁溪視察，由市府環保局長許仁澤及二仁溪舢筏協會理事長蘇水龍陪同。彼此就沿岸3處尚未清理的場址交換意見，部長表示會同水利署研商整治經費，加速二仁溪整治作業。市府環保局今年7月20也順利爭取到中央經費986萬7500元，將辦理「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」，預計從明年起於南萣橋上游450公尺處為試辦場址，試行清理作業。
針對違規排放業者，市府環保局也持續進行稽查開罰。統計110年至112年11月20日，共執行2954件次稽查、放流口採樣898件次、處分137件次、處分金額近2390萬元。環保局亦同步針對上游高污染潛勢的61家業者進行列管，從111年迄今已查獲6家違規業者，共祭出645萬餘元的罰鍰。針對情節重大者，環保局將依規定重罰並移送地檢偵辦，杜絕環境不法。
環保局強調，二仁溪污染整治能獲得改善，民間力量的參與和支持更不容忽視。二仁溪水環境志工隊，於112年間協助河川環境巡檢共36場次，並通報2起污染案件，經市府稽查後均予以裁處。環保局亦持續輔導志工，善用智慧科輔助巡查，建立污染熱點分析，攜手民力嚇阻不法排放業者。