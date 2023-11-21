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二仁溪整治有感 南市環保局再爭取經費清除廢棄物

▲環境部長薛富盛與台南市環保局長許仁澤等人一同研討如何整治二仁溪廢棄物問題（圖／台南市政府環保局提供）
▲環境部長薛富盛與台南市環保局長許仁澤等人一同研討如何整治二仁溪廢棄物問題（圖／台南市政府環保局提供）

記者張振興/台南報導

針對二仁溪污染不減反增一事，台南市環保局澄清，內容跟最新整治結果不符。二仁溪整治工程迄今，已清除超過13.6萬公噸的廢棄物，嚴重污染比例已大幅下降，其中三爺溪網寮橋、五空橋段也從嚴重污染改善為中度污染，在水域的魚類種類數，已增至41種，生態復育成果顯現，而今年南市府也向環境部爭取到986萬的經費，持續清除河道上的廢棄物，捍衛水環境。

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環保局指出，當前的整治成果，嚴重污染比例已大幅下降，其中三爺溪網寮橋、五空橋段也首度從嚴重污染改善為中度污染，此外，根據108年的二仁溪生態物種調查，在中下游水域調查到的魚類種類數，已從20多年前的10多種，增加至41種，生態復育成果也持續顯現。


今年10月29日，環境部長薛富盛親自到二仁溪視察，由市府環保局長許仁澤及二仁溪舢筏協會理事長蘇水龍陪同。彼此就沿岸3處尚未清理的場址交換意見，部長表示會同水利署研商整治經費，加速二仁溪整治作業。市府環保局今年7月20也順利爭取到中央經費986萬7500元，將辦理「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」，預計從明年起於南萣橋上游450公尺處為試辦場址，試行清理作業。


針對違規排放業者，市府環保局也持續進行稽查開罰。統計110年至112年11月20日，共執行2954件次稽查、放流口採樣898件次、處分137件次、處分金額近2390萬元。環保局亦同步針對上游高污染潛勢的61家業者進行列管，從111年迄今已查獲6家違規業者，共祭出645萬餘元的罰鍰。針對情節重大者，環保局將依規定重罰並移送地檢偵辦，杜絕環境不法。


▲環境部長薛富盛、環保局長許仁澤及二仁溪舢筏協會理事長蘇水龍視察二仁溪整治成果及研討如何改善，還給台南乾淨的水域（圖／台南市政府環保局提供）
▲環境部長薛富盛、環保局長許仁澤及二仁溪舢筏協會理事長蘇水龍視察二仁溪整治成果及研討如何改善，還給台南乾淨的水域（圖／台南市政府環保局提供）
環保局強調，二仁溪污染整治能獲得改善，民間力量的參與和支持更不容忽視。二仁溪水環境志工隊，於112年間協助河川環境巡檢共36場次，並通報2起污染案件，經市府稽查後均予以裁處。環保局亦持續輔導志工，善用智慧科輔助巡查，建立污染熱點分析，攜手民力嚇阻不法排放業者。

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