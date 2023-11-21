恩恩爸痛批像在胸口插一刀 「侯家軍」吳宗憲同侯友宜這樣說
由國民黨通過列入不分區立委排名第六的新北市政府法制局長吳宗憲，今（21）日上午請假陪同新北市第一選區競選連任的立委洪孟愷到新北市選委會登記參選，對於先前不幸染疫離世的新北市中和區兩歲男童「恩恩」，其父恩恩爸發文痛批吳利用法律專業替國民黨總統參選人、新北市長侯友宜阻撓他替恩恩討公道的路，還列入國民黨的不分區安全名單，無法接受。對於批評，吳宗憲則簡短回說自己沒有任何回應，與先前侯友宜面對恩恩案的回應相同，均表示「尊重」。
記者吳嘉億／新北報導
吳宗憲受訪時表示，相關的法律案件訴訟程序都已經走完，能百分之百體會痛失愛子的心情，如果今天恩恩爸是自己的好朋友會抱著他一起流眼淚跟痛苦，重申整個程序都已經走完，要請他節哀、保重身體，對於他的批評自己沒有任何回應，表示尊重。
吳宗憲在接受《NOWnews今日新聞》記者詢問時說到，今日是請個人事假陪同前來，因為還沒跟侯友宜碰到面、討論，指出目前新北市議會市府總預算案已完成95％，要進入三讀最後階段，自己會負責把相關程序走完，在適當的時間點辭職或進行其他動作，強調會再跟侯友宜討論，該他負責的就會負責做完。