Apple Pencil USB-C台灣開賣！2690元創低價 少3功能買了個尷尬
蘋果上月低調亮相新款Apple Pencil USB-C版本，功能被閹割了不少，但價格相對好入手，售價2690元，今（21）日起在台灣官網開賣，現在下訂，最快12月13日會到貨。Apple Pencil USB-C是目前官方最便宜的觸控筆，功能的部分，較前兩代少了三大重要功能，包含對於繪圖者相當重要的壓力感測、磁吸充電和雙擊切換。雖然少了重要功能，但相對親民的售價，應該多少能滿足有預算上限的用戶。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果台灣官網上架新品，這次開賣的產品是上月中亮相的新款Apple Pencil USB-C版本，售價2690元是Apple Pencil目前最便宜的機型。現在下訂的話最快12月13日會到貨。平價版Apple Pencil USB-C同樣擁有像素等級的精準度、低延遲時間和傾斜靈敏度，霧面外觀設計，能以磁力吸附收納於 iPad 側面，但不支援無線充電和配對，需移除帽蓋，透過USB-C 連接線進行配對和充電，搭配 iPad Pro 的 M2 機型使用時，可支援懸浮功能。
相較於Apple Pencil 2 少了無線充電和配對，同時也沒有點兩下轉工具和壓力感測功能，雖然價格相對便宜，但2690元的價格，放在觸控筆市場還是屬於高價等級，讓網友忍不住開酸「是買信仰嗎」。
尤其對繪圖者來說，沒有壓力感測的原廠觸控筆是大傷，用戶甚至狠酸「不畫畫只作筆記首選這支筆」、「雙擊、壓力感測是原廠唯二優勢」。以2690元的來看，確實是屬於觸控筆的中高階等級，親民的價格，應該還是能滿足有預算上限的族群，如果需要功能全面，則只能往高階的要價4390元的Apple Pencil 第二代挑起了。