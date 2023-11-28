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數位金融兼具設計美學　讓線上App 操作體驗更貼近人心

▲民眾都希望操作數位金融時，可以面對更加簡便、易懂的App介面。(圖／Pixabay)
▲民眾都希望操作數位金融時，可以面對更加簡便、易懂的App介面。(圖／Pixabay)

生活中心/綜合報導

順應科技日新月異的進步，人們在金融服務操作上，比起傳統紙本、面對面作業，也更趨向數位金融服務，透過App，許多需求都能一指解決。但也正因為民眾需求的提升，數位金融服務如何在過程中達到簡潔、流暢，讓民眾好上手又貼近人心，就成了數位金融發展關鍵。

除一應俱全的服務，以及用戶優質體驗外，數位金融App設計也是民眾選擇的一大關鍵，很多民眾只要想到數位金融App設計複雜、介面難懂，往往就想打退堂鼓，以許多民眾愛用的國泰世華銀行CUBE App為例，App的留白美學設計，避免繁雜、失焦的介面，讓使用者進入數位領域後，在使用過程中感到簡單易懂又舒服流暢。
 

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▲國泰世華銀行CUBE App透過「留白美學」，將所有金融服務建立在簡單又簡潔的設計介面上。（圖／品牌提供）
▲國泰世華銀行CUBE App透過「留白美學」，將所有金融服務建立在簡單又簡潔的設計介面上。（圖／品牌提供）
到底國泰世華銀行CUBE App，是運用什麼樣的設計來提高用戶體驗呢？數位金融的服務涵蓋範圍相當廣闊，如果介面上充斥著許多廣告、跳窗，甚至是花俏的轉接頁面，對於民眾的使用上，就會顯得更窒礙難行。國泰世華銀行CUBE App就是透過「留白美學」，將所有金融服務建立在簡單又簡潔的設計介面上，讓民眾能一眼辨識出各類使用icon，操作起來清楚又快速，為民眾的金融生活增添質感。

免去了繁雜的現場等候程序，國泰世華銀行CUBE App，為生活、為數位金融帶來了更多的便利性，除了一般最基本的服務外, 還有一站式投資理財服務，從基金、證券到換匯，一應俱全，另外，甚至涵蓋了一站式保險服務等。國泰世華銀行CUBE App打造質感金融，一步步走入民眾生活日常。

本文係由國泰世華邀稿
證券服務由國泰綜合證券提供CUBEApp由國泰世華銀行建置
投資一定有風險基金投資有賺有賠申購前應詳閱公開說明書
產險商品由國泰產險提供，國泰保單資料由國泰產險與國泰人壽提供

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