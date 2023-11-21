台積電市值重返15兆元大關！台股盤中漲近200點 站上17400點
微軟、輝達股價創新高，帶動美股20日全面收紅。台股ADR全漲，台北股市今（21）日盤中漲近200點，站上17400點；權值王台積電上漲8元至585元，市值重返15兆。
記者鄭妤安／台北報導
美國股市在輝達（NVIDIA）公佈Q3財報前延續11月來熱絡行情，美股四大指數20日全面收高。道瓊工業指數上漲203.76點，或0.58%，收在35151.04點；標準普爾指數上揚33.36點，或0.74%，收在4547.38點；那斯達克指數揚升159.05點，或1.13%，收在14284.53點；費城半導體指數勁揚57.15點，或1.52%，收在3805.80點。
AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI於近日開除執行長奧特曼（Sam Altman），微軟隨即聘用奧特曼等數名OpenAI大將，成為這波人事動盪最大贏家，激勵股價創下歷史新高，輝達、蘋果、亞馬遜、Alphabet等其他重量級科技股也受此提振，同步走高，其中，將於台灣時間22日公布Q3財報的輝達，股價漲逾2.28%。
今年上半年的AI多頭行情中，輝達扮演衝鋒要角，今年以來輝達股價累計強漲超過240％，華爾街認為其漲勢還有很大空間。投資人靜待財報公佈之際，AI三雄今早最先表態，緯創、技嘉早盤勁揚3%以上，廣達漲逾2%，智邦、緯穎、金像電、勤誠則漲約0.6至3%。
台股ADR全漲，激勵台北股市今日早盤漲逾百點，盤中一度衝高站上17400點。權值王台積電上漲8元至585元，漲幅達1%以上，市值重返15兆。