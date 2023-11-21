業界憂飼料米混充食用米　農糧署：視情況恢復碾碎措施

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胡忠一解釋，新冠肺炎疫情導致航運費用提高，而後作為世界第一大糧倉的烏克蘭發生烏俄戰爭，因此導致作為飼料原料的玉米、黃豆等輸運受到影響，世界飼料價格因此上揚，也因為船運無法到位，國內業者出現飼料原料需求。
胡忠一說，國內業者因此在去（2022）年要求，希望農業部釋放前3年的庫存公糧稻米作為飼料之用，農業部因此在去年啟動招標、共9間業者投標，另業者希望採取整粒方式提供，節省碾碎成本，且雞、鴨對整粒稻米的需求也較高，因此希望可以使用整粒的米，農業部經會議討論後也予以同意。
不過，胡忠一說，為確保飼料米不外流，也對9間業者的存放進出口加以監測，確保其進出與通報一致，而今年1月至今，計賣出10萬0800公噸，其中75%是整粒米、25%是碎米，目前執行順利、業者未有違規情事，但若經農糧署查獲，將依據得標米價5倍開罰。
中華民國稻米協進會理事長黃麗琴則表示，台灣農民技術良好，每年難免都會剩下一些、進入公糧系統，但倉庫容量有限、不可能一直堆著，因此會有成為飼料米的情況，但農委會時期就有在盡力減少公糧進入飼料米的量，如協助農民生產精緻化、用好的品牌讓消費者多吃米飯等。
至於近期農糧署准許部分飼料米以整粒方式出售一事，黃麗琴說，雖然理解農糧署有採取把關措施、並對於違規情事予以重罰，但難免還是會擔憂飼料米流入市面，而這些飼料米畢竟是比較次級的產品、價格較低，不只破壞國產米品質，也會拉低國產米價格，希望農糧署能在相關監控上更嚴謹。