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業界憂飼料米混充食用米　農糧署：視情況恢復碾碎措施

▲有業者擔憂，國產米品質恐因飼料米恐混充而受影響。（示意圖／記者林志怡攝，2023.11.21）
▲有業者擔憂，國產米品質恐因飼料米恐混充而受影響。（示意圖／記者林志怡攝，2023.11.21）

記者林志怡／台北報導

農業部自今（2023）年年初釋出存放3年的公糧米、以整粒方式供業者作為飼料米之用，外界擔憂，恐有不肖業者將飼料米混充食用米。對此農業部農糧署長胡忠一表示，目前已售出公糧米10萬0800公噸，並對業者加以監控，若有發現違規情事，將以得標米價5倍開罰，目前未有違法情事，也會視後續航運與原料供應恢復情況，恢復原本的碾碎措施。

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國內稻米生產後，約有3成會進入公糧系統，作為安全庫存之用，經過3年存放後，會碾碎並提供給飼料廠作為部分原料的進口替代之用，但近期農業部以整粒不碾碎方式、將公糧米提供與飼料業者，作為飼料米使用，外界因此擔憂，是否會有飼料米混充食用米疑慮。

胡忠一解釋，新冠肺炎疫情導致航運費用提高，而後作為世界第一大糧倉的烏克蘭發生烏俄戰爭，因此導致作為飼料原料的玉米、黃豆等輸運受到影響，世界飼料價格因此上揚，也因為船運無法到位，國內業者出現飼料原料需求。

胡忠一說，國內業者因此在去（2022）年要求，希望農業部釋放前3年的庫存公糧稻米作為飼料之用，農業部因此在去年啟動招標、共9間業者投標，另業者希望採取整粒方式提供，節省碾碎成本，且雞、鴨對整粒稻米的需求也較高，因此希望可以使用整粒的米，農業部經會議討論後也予以同意。

不過，胡忠一說，為確保飼料米不外流，也對9間業者的存放進出口加以監測，確保其進出與通報一致，而今年1月至今，計賣出10萬0800公噸，其中75%是整粒米、25%是碎米，目前執行順利、業者未有違規情事，但若經農糧署查獲，將依據得標米價5倍開罰。

中華民國稻米協進會理事長黃麗琴則表示，台灣農民技術良好，每年難免都會剩下一些、進入公糧系統，但倉庫容量有限、不可能一直堆著，因此會有成為飼料米的情況，但農委會時期就有在盡力減少公糧進入飼料米的量，如協助農民生產精緻化、用好的品牌讓消費者多吃米飯等。

至於近期農糧署准許部分飼料米以整粒方式出售一事，黃麗琴說，雖然理解農糧署有採取把關措施、並對於違規情事予以重罰，但難免還是會擔憂飼料米流入市面，而這些飼料米畢竟是比較次級的產品、價格較低，不只破壞國產米品質，也會拉低國產米價格，希望農糧署能在相關監控上更嚴謹。

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