人氣媽咪培養孩子優質口感訓練　瑞穗調味乳親子活動開跑！

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超人氣少女媽咪Nina分享，自己小時候就不喜歡喝鮮奶，都是偷喝調味乳度過童年。沒想到現在女兒Hana也不愛喝鮮奶，本來很擔心哈娜沒辦法攝取均衡營養，在了解瑞穗調味乳是使用連續多年獲獎的瑞穗鮮乳優質生乳後，開心地表示：「對於不敢喝鮮奶的孩子來說，瑞穗調味乳除了給孩子安心又健康的選擇外，也是爸媽的救星」。知名網紅玄玄提到，在參加小小鮮奶鑑定家的活動過程中才了解原來成份表標示越前面的成分代表用量越多，而瑞穗調味乳第一個成分就是生乳，代表生乳含量是最高的！讓孩子從小喝加了很多鮮奶的瑞穗調味乳，可以從中補充營養，也能培養在飲食上的口感鑑定能力！
調味乳創意用法大公開！將孩子喜歡的調味乳加入蛋糕 發揮孩子的創造力
瑞穗調味乳將孩子喜歡的調味乳加入蛋糕！親子網紅彼得爸與蘇珊媽、人氣少女媽咪Nina、玄玄皆表示製作甜點的過程中除了使用蛋糕原本的食材，蛋糕內餡還加入了瑞穗蘋果牛奶和巧克力牛奶，成品完成時就能聞到超濃超香的蘋果和巧克力味，除了製作蛋糕外，也能讓孩子發揮想像力，將巧克力醬裝飾在蛋糕體上，讓孩子製作專屬自己的蛋糕作品，展現孩子的創造力。
瑞穗調味乳「小小鮮奶鑑定家」活動限定三個月 限量300份可愛貼紙免費拿！
瑞穗調味乳推出的「小小鮮奶鑑定家」親子甜點DIY活動11/7正式開跑！首波活動已在短短幾天內搶購一空，爸爸媽媽快帶寶貝來製作屬於自己的「瑞穗調味乳蘋果/巧克力哞哞」蛋糕，讓寶貝在體驗過程中獲得更多營養知識及滿滿的成就感。除了甜點與調味乳外，更贈送限量的鑑定家可愛貼紙，讓家長與寶貝共同裝飾甜點外盒，讓親子關係更加溫。
人氣少女媽咪Nina開心分享，這次和哈娜來Home.焙小日子一起製作甜點，除了能夠更了解瑞穗調味乳外，還能讓孩子們動手做甜點，培養父母與孩子之間的感情，何樂而不為呢？爸爸媽媽快帶著家中孩子，一起來發揮創意，製作出屬於自己的「瑞穗調味乳蘋果/巧克力哞哞」蛋糕吧。
活動資訊
瑞穗調味乳「小小鮮奶鑑定家」親子甜點DIY
活動期間：2023/11/07(二)～2024/01/31(三)
活動地點：Home.焙小日子 全台六家門市（營業時間以各門市資訊為主）