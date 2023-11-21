台中市民野餐日　盧秀燕號召市民共襄盛舉

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中市府今舉行市政會議，建設局長陳大田以「2023市民野餐日」為題進行專案報告。盧秀燕表示，去年野餐日好評不斷，活動吸引約1萬多人參加，今年原訂5月7日舉辦，但因為下雨延期至今，正好天氣最合適。此次活動四個區域分別為中央公園「親子同遊區、休閒野餐區、老樹讀書區、風景野餐區及飛行野餐區」等5大主題、葫蘆墩公園「山系野餐」主題、鰲峰山公園「環保風」主題，以及坪林森林公園「毛小孩及農業推廣」主題，歡迎民眾到現場放鬆同樂，呼應「Dress code」穿著白色系衣服，增加參與感。
盧秀燕也強調，為讓民眾享受一個沒有干擾、輕鬆舒服的野餐日，活動禁止任何選舉活動及流動攤販擺攤，且勿在現場烹調，共同維護公園綠地，也鼓勵大家盡量搭乘大眾交通運輸工具前來參與。
陳大田說明，第二屆野餐日主軸為「落實低碳環保」、「Dress code」、「鼓勵搭乘大眾交通」、「多項活動分區」、「Reuse餐具租借站」等，更有多處洗水槽可清洗環保餐具，實踐綠色野餐日；此外，這次活動相較第一屆更豐富，由建設局舉辦的中央公園野餐日，特別推出「中央公園導覽APP野餐日特別版」，協助市民一機在手「野餐不迷航」；另外，民眾與現場美景合照打卡，再加碼送小禮物。
觀旅局主辦的葫蘆墩公園野餐日，定調為「山系野餐日」，以Outdoor戶外露營概念結合觀光宣傳邀請民眾前來；環保局主辦的鰲峰山公園野餐日，以「吾居無塑」為主題，挑戰環保理念，營造「無痕綠森活」，鼓勵民眾搭乘大眾交通工具前往並自備購物袋與保鮮盒；由農業局主辦的坪林森林公園野餐日，以「親愛的我PET你」為主題，匯集大家心愛的毛小孩專區、寵物健檢及野餐墊布置活動，保證精彩。
建設局指出，市府施政朝SDGs「2050淨零碳排」目標邁進，此次活動延續第一屆環保精神，現場除規劃環保餐具租借，也有寶特瓶回收活動，可做為下一屆野餐墊生產原料，呼籲民眾活動過後，記得將垃圾打包帶走，落實資源回收。