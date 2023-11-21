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韓國臭蟲危機燒到台灣！疑現跡台北旅館　咬痕、天敵、預防快速看

▲韓國臭蟲危機疑燒到台灣，近日民眾爆料台北萬華某旅館疑似出現臭蟲。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國臭蟲危機疑燒到台灣，近日民眾爆料台北萬華某旅館疑似出現臭蟲。（圖／美聯社／達志影像）

記者葉盛耀/綜合報導

日前傳出歐洲國家與韓國，都傳出臭蟲肆虐，各公共場所尤其飯店旅館出現其蹤跡。近日也傳出萬華某旅館疑似出現臭蟲，有民眾於網路平台爆料，但業者已否認該昆蟲應非臭蟲。台灣大學昆蟲系榮譽教授徐爾烈則如何防範臭蟲，還有如果在國外可能接觸過臭蟲，回國後該如何處理。

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有民眾在臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」貼文，表示投宿北市萬華區某小型旅宿，第一晚入住以為床上小昆蟲是蟑螂，直到第二晚卻出現在枕頭附近，近看發現是一隻肚子偏大的蟲，網路搜尋後發現是臭蟲，希望該旅館能徹底解決蟲害問題。但業者表示看起來是果蠅大小，不像是臭蟲。而觀傳局也表示，已通知北市旅館業者加強環境清消並消毒床單、床被，而業者第一時間已經做環境清消。

日前本刊也有報導，台灣大學昆蟲系榮譽教授徐爾烈提過，臭蟲又稱床蝨，為半翅目的昆蟲，因為有一個腺體會分泌會臭味因此被稱為臭蟲。徐爾烈也提到，臭蟲並非新品蟲，台灣其實在60年代前就曾有臭蟲危機，經由用藥並注重公共衛生後已難見其蹤跡。他並提到，臭蟲從幼小時候，就喜愛吸血，比起一般的小蝨子來說，它比較大隻一點，肚子大且肉眼就可看見，甚至有些大到像小蟑螂那樣大小，喜愛吸食動物血，尤其特愛人的鮮血。

▲臭蟲又稱作床蝨（Bed Bug），已肆虐到韓國，台大昆蟲系教授教出國住飯店如何防範。（圖／美聯社／達志影像）
▲臭蟲又稱作床蝨（Bed Bug），已肆虐到韓國，台大昆蟲系教授教出國住飯店如何防範。（圖／美聯社／達志影像）
臭床喜歡躲在床底或床褥內，更喜歡在晚上活動。他建議，民眾若赴海外旅遊，入住飯店後可以掀開床墊檢查，再則也可躺床上並關上燈一陣子，待再度開燈後就可發現床墊上是否有臭蟲出沒。而臭蟲也怕高溫，用50、60度以上的蒸氣或熱水清洗，即可有效消滅。被臭蟲咬過後，奇癢難耐，建議不要過於抓撓，以免皮膚破皮，被咬後通常是一般紅腫，可用外用止癢藥止癢。

如果出國旅行回台後，已有被臭蟲咬過的痕跡，或者害怕有接觸到臭蟲，因為蟲子能隨著行李衣物夾帶而回國，他建議要趕緊把衣服以塑膠袋包起，接著立刻放入洗衣機內清洗；至於行李箱也容易寄居臭蟲，同樣要以塑膠袋包緊，放在室外，尤其經過高溫曝曬大約2～3天，甚至一星期，就可以殺死臭蟲。

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