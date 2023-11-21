Steam秋季特賣開始了！RPG大作《星空》帶頭特價 只有一週快把握
Steam 秋季特賣會要登場了！官方預告，特賣會將於台灣時間今（21）日晚間開跑，而在 Steam 稍早釋出的影片中，共計數款遊戲展開特價，其中不乏包括《星空 Starfield》、《最後生還者》、《F1 23》等等大作都在列，此外，2023年 Steam 大獎共11個獎項的提名，也將同步進行。
記者張志浩／綜合報導
Steam 官方指出，本次的 Steam 秋季特賣活動包含數萬款遊戲的優惠，玩家們不僅能將特定遊戲當作禮物贈出，也可選購數位禮物卡使用，本次秋季特賣會截至11月28日止。
除了上述提到的遊戲外，官方也推薦 《蜘蛛人：邁爾斯·莫拉雷斯》、《獵殺：對決》、《泰拉瑞亞》、《騎馬與砍殺II：領主》、《陰森之子》、《美國卡車模擬》、《深岩銀河》、《星戰 絕地：倖存者》、《刺客任務3》、《瓦爾海姆》、《深海迷航》、《上古卷軸Online》、《邊緣世界》、《 最後生還者一部曲》等都釋出優惠。
同時，Steam 秋季特賣也將讓玩家推薦過去一年最愛的遊戲，特賣開始後，只要前往 Steam 大獎提名頁面，或透過遊戲開發者的活動貼文為每個獎項提名一款遊戲、遊玩一款您提名的遊戲、對自己提名的一款遊戲發表評論，就能獲得徽章，完成所有任務可獲得 100 個人檔案經驗值。