謝震武60歲了！「20年前舊照」一對比超狂 眾全震驚：長這樣好扯
現代科技日新月異，只要透過醫美、保健食品及保養品，就能達到凍齡的效果，甚至部分人還能做到毫無歲月痕跡留下。近日就有網友指出，知名主持人劉寶傑及謝震武居然都已經60歲了，但兩人從外觀或是主持表現都完全讓人感覺不出來變老，逆齡程度驚為天人，貼文曝光後，多數網友也認同直呼：「60歲長這樣好扯！」 而對比謝震武20年前嫩照，確實和現在相差無幾，依舊是散發書香氣質以及英俊的模樣。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友日前在PTT發文，他以「劉寶傑60歲跟謝震武60歲，誰讓你嚇到？」為題，表示劉寶傑主持節目《關鍵時刻》已經滿16年，謝震武主持節目《新聞面對面》也已經13年過去，這兩位主持人依舊充滿活力，但其實年紀都已經滿60歲，這點無論是從外表或主持表現都看不出來。
也有另一名網友在PTT貼出謝震武2014年的照片，指出他10年前和現在相比，聲音及氣勢還是很年輕，單純就是長相變老一點而已，根本就看不出來現在已經60歲了。
貼文曝光後，有粉絲透露劉寶傑平時就有運動的習慣，以規律作息保養身體，「劉寶傑有在練三項的，SBD加總搞不好都比你強」、「之前聽寶傑說有在健身，搞不好身材不錯」。
也有人認為謝震武接下多支保健食品代言，健康的形象早已深植人心，「謝震武不少代言，外表形象比較要顧吧」、「保健食品找他代言準沒錯」、「護肝真的有用」、「從我國小看他主持《快樂有go正》到現在陪我父親看政論，他真的沒啥變」、「60歲長這樣好扯」。另外，還有人提到同為節目主持人的鄭弘儀，也一樣年滿60歲卻仍舊年輕，「鄭弘儀也六十幾了，時間過真快」。