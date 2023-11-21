英雄聯盟／T1剛奪冠又傳捷報！3屆世界冠軍教練「kkOma」回鍋執教
剛拿下《英雄聯盟》S13世界冠軍的韓國戰隊 T1，在奪冠後不到3天又傳出重磅消息，戰隊稍早正式官宣，曾帶領 T1 拿下3座世界冠軍的教練「kkOma（金正均）」，在新賽季確定回歸 T1 擔任監督。根據韓媒報導，kkOma 據說是婉拒來自多個中國 LPL 戰隊的巨額合約，最後才選擇回鍋 T1。
記者張志浩／綜合報導
《英雄聯盟》S13世界大賽結束後，包括 LCK 在內，各賽區戰隊都紛紛傳出人員異動，包括 GEN.G 一次 Thank you 上中野輔、DK 官宣上野下輔離隊，而 T1 部分，雖然隊員異動尚未產生，但教練部分已經確認 Roach 和 Sky 離隊，過去的傳奇教練 kkOma 回歸，將再與 Faker 一起作戰。
kkOma 是杭州亞運韓國隊的金牌教練，2013年起至2017年皆是 T1 教練，期間除了帶領隊伍在 LCK 聯賽屢獲佳績，也參與3座次 T1 的世界冠軍，後期 kkOma 晉升管理層擔任隊伍監督，並在2019年底，前往 LPL 賽擔任 VG 戰隊教練，2020年底自曝因家庭因素，重返 LCK 擔任 DK 主教練。如今再次回鍋 T1。