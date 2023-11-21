優化新營區建設及生活機能 迎接溪北新氣象

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市長黃偉哲表示，縣市合併後市府持續推動「大新營美術園區」、「嘉南大圳景觀軸線改造」、「糖鐵道轉型自行車道」、台南社宅、國圖南館設立等各項基礎建設逐步落實，多項計畫及建設從「產業發展」、「環境改善」及「宜居新營」等面向切入，諸如：推動新營客轉產專區北側農業區轉型為產業發展腹地、新營糖廠暨周邊土地整體規劃案及柳科三期推動開發，擴增溪北就業機會與經濟發展；同時「新營鹽水雙星拱月計畫」之新營區計畫內容，包括：新營鐵道地景公園開闢、新營鹽水糖鐵自行車道串連、新營綠川水圳步道改善等皆已陸續完工，持續擴充觀光遊憩等功能。
都市發展局長徐中強指出，長勝營區完成都市計畫及重劃開發，提供約7.2公頃的可建築用地，及4.14公頃的公共設施用地，成為新營宜居新地標，加上考量溪北地區以新營區人口最為眾多，且經國家住宅及都市更新中心評估將新營區長勝段70地號部分土地作為興辦社會住宅之基地。市府近年也積極推動都市更新發展，新營周武街及長榮路口獲中央補助同意規劃為新營第1處公辦都更基地，期打造溪北公宅總部。位於新營區之國家圖書館南館暨典藏中心工程也持續推進中。
都發局強調，透過完善的產業發展、生活機能、教育資源等規劃，進而引進人流及提高商家進駐意願，促進地方更加繁榮進步。