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13歲男童流感併發急性腦病變　發病後一週「性格改變」

▲疾管署防疫醫師林詠青表示，13歲男童個案於流感發病後一週出現異常行為、性格改變等，經醫師判斷可能是流感相關的急性腦病變。（圖／記者林志怡攝，2023.11.21）
▲疾管署防疫醫師林詠青表示，13歲男童個案於流感發病後一週出現異常行為、性格改變等，經醫師判斷可能是流感相關的急性腦病變。（圖／記者林志怡攝，2023.11.21）

記者林志怡／台北報導

衛福部疾管署今（21）日舉行例行疫報記者會，公布新增23例流感併發重症個案，其中包括一例7歲男童與13歲男童。疾管署防疫醫師林詠青表示，13歲個案於流感發病後一週出現異常行為、性格改變等，醫師判斷可能是流感相關的急性腦病變。台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅則提醒家長，若孩子出現意識不清、昏睡叫不醒、行為或個性變化，就要注意腦炎風險、儘速就醫。

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管署說明，上週（11月14日至11月20日）新增23例流感併發重症，包括6例A型H1N1、17例A型H3N2，個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中21例未接種流感疫苗，19例具慢性病史；另新增5例死亡，其中3例A型H1N1、1例A型H3N2、1例B型，年齡介於50多歲至80多歲，均未接種流感疫苗，均具慢性病史。

針對上週新增的特殊重症個案，林詠青表示，其中包括一例7歲男童，本身沒有先天潛在疾病、沒有接種本季流感疫苗，在11月出現發燒、咳嗽、有痰、流鼻涕等症狀。

林詠青說，隔日家屬發現個案有意識狀態改變情況，赴急診就醫後，醫師診斷疑似腦炎，經流感快篩也確診流感，醫師因此研判為流感併發腦炎，胸部X光檢查也顯示有肺炎表現，經收治病房、給予流感抗病毒藥物治療後，於6天後出院。

另一例特殊個案為13歲北部男童，林詠青說，該為個案本身沒有先天潛在疾病、沒有接種本季流感疫苗，個案因發燒、頭暈、嘔吐就醫，就醫服藥有改善，但後來陸續出現呼吸道症狀，再次就醫、經流感快篩確認感染A型流感，當下開立流感抗病毒藥物治療。

林詠青指出，該為個案發病後一週出現異常行為，且有性格改變，出現比較依賴、焦慮、擔憂表現，並有嗜睡、下肢抽動等情況，醫師判斷可能是與流感相關的急性腦病變，可能是病毒造成、也可能是恢復期腦部發炎產生的腦病變，在醫院持續收治、治療觀察中。

疾管署副署長曾淑慧表示，上週門急診類流感5萬6000餘人次，較前一週下降19%，但仍高於往年同期，雖於下降階段，但仍有待進一步觀察，目前公費流感疫苗已開打，而流感疫苗需經2週才能產生完整保護力，呼籲民眾儘速接種流感疫苗。

呂俊毅也提醒，小朋友在疾病面前幾乎沒有能力保護自己，唯一可靠的預防方式就是接種疫苗，有疫苗而不去打是很可惜的事情，流感疫苗、新冠疫苗是大家熟悉卻可能忽略的選擇，尤其今年夏天起就有流感疫苗，至今沒有消退，冬天可能又有下一波，得一種也不代表不會得第二種，千萬不要心存僥倖。

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