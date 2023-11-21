小雪節氣準備發財！3生肖「財運旺翻」貴人相助　升官加薪樣樣來

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生肖馬遠離家鄉，可發大財。小雪之日驛馬報到，在外地求財、辛苦打拼的生肖馬，會有不錯的機會出現。這時事業心強的人，願意花時間長途奔波，往來各地或是出國洽商，都可以得到不少的合作機會，簽約的成功率大大提升，可帶來豐碩的收入。做生意的更有可能出現貴人的幫忙，讓你的名氣提升不少，得到更多的客人光顧。人緣魅力獲得欣賞，在異地容易有朋友的幫忙牽線，增加財富收入的管道。
TOP 2「虎」：靈活應用，轉變財運
生肖虎展現創意，財運爆發。小雪節氣當天，諸位吉星報到，有助逢凶化吉，是個解除厄運的好日子。若有投資計畫的，只要能夠更靈活一點，好好運用相關的投資知識，很容易有可以找到不錯的機會。長期投資者只要別過度貪心，在當天都可以有很好的收獲，獲利了結。在職場上有機會掃除之前的不如意，只要好好準備，並且展現智慧、靈活應變，有利於考核晉升，可求得更高的職位，財富自然水漲船高。
TOP 1「牛」：多勞多得，主正財旺
生肖牛生意興隆、升官發財。小雪開始的這幾天正財旺，運勢發展有助於辛苦付出的人，也就是願意付出心力的人，越有機會得到財富。舉凡創業做生意的，會有不錯的名氣，有機會招攬到更多的客人；一般上班族會有升遷的機會出現，只要適時的展現自己的工作內容，容易得到上級主管的青睞，升官加薪大有機會；業務員容易遇到好的客戶或貴人來幫助，富貴可期，只要多走多動、不怕辛勞，業績成長的機會很高。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。