特企／《新瑪奇英雄傳》全新戰役登場　與「雅尼爾」來場真正決鬥

「雅尼爾」來自於「隕鐵部落」，這是一座被沸騰熔岩和黑色火山灰覆蓋的古老的村莊，她按照部落的傳統在「野蠻劍塚」中迎接每一位挑戰者，散落在一旁的每一柄劍都是各個強者決鬥失利的記錄，豎立在地面上宛如墓碑群的劍塚象徵著「雅尼爾」強大的實力，她熱愛戰鬥、渴望著更強大的對手前來向她發起挑戰！
「雅尼爾」擁有既獨特又強烈的戰鬥風格，她武裝著兩把巨大的劍，以及五把專為投擲而設計的長矛，雖然她的攻擊節奏看似緩慢，但每一擊都威力驚人，稍有不慎，就足以致命！
她的第一把劍，是從過去戰勝的英雄中繳獲的，主要用以感知敵人的力量，許多不夠小心的挑戰者，在此階段已遭遇重創！
她的第二把劍，是「隕鐵部落」的珍藏神器，只有在面對真正的強敵時，雅尼爾才會使出這把劍，此劍具有極強的磁性，周遭的墓碑劍將會被其吸附，從而形成一把巨型劍，畫面相當壯觀！但英雄們千萬別小看這把劍，它將造成致命傷害，因此必須時刻保持警惕，於此同時「雅尼爾」會將巨劍與她背上的長矛互相切換進行連續性的攻擊，擲出巨劍後會跳射長矛再接回巨劍攻擊，多型態的戰鬥方式需要英雄們隨時做好閃避或是防禦的準備！
我是廣告 請繼續往下閱讀
11/21維護後~12/19維護前只要完成有EVENT標誌的RAID戰役後，可以收集三種卡牌：「賢明國王卡」、「慈愛女王卡」和「神祕魔法師卡」，將可獲得「未知碎片3階、鬥爭碎片3階」以及稱號「解讀未來之人」等豐富的紀念獎勵！
目前NEXON TAIWAN也正持續準備《新瑪奇英雄傳》下一階段的改版計畫！想知道更多關於遊戲活動內容，還請玩家持續鎖定官方粉絲團及官方網站消息唷！
《新瑪奇英雄傳》官方粉絲團