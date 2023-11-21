崑山科大副校長鐘俊顏獲頒國際傑出發明家學術國光獎章

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崑山科技大學行政副校長兼永續長鐘俊顏長期致力多個跨學科領域，包括自動控制、IOT物聯網、資料探勘、雲端運算與溫室氣體盤查等，「IIP國際傑出發明家獎」素有發明界奧斯卡獎之稱，由台灣國際發明得獎協會、中華創新發明學會及國際創新發明聯盟總會共同辦理，行政院秘書長李孟諺、內政部長林右昌、經濟部主祕楊志清與教育部常務次長林騰蛟共同出席大會，李孟諺秘書長於致詞中提及，期盼「IIP國際傑出發明家獎」能夠成為全球創新發明的最高榮譽指標，由中華創新發明學會吳國俊理事長頒贈表揚。
鐘俊顏副校長近幾年發表國際期刊論文計有19篇，並取得17件發明型專利、7件技術移轉案件及執行118件個人產學合作案件，產學案金額累計高達1.8億，並於2018年台灣創新技術博覽會發明競賽以「環境監控與智慧型資源回收分類系統及其方法」奪下金牌獎，結合環境感測來取得區域周遭參數，再以LoRaWAN無線通訊網路與監控端和雲端伺服器溝通，同時提升前端回收設備回收率的效果，解決當今垃圾回收所衍伸的問題。
值得一提的是，2021年起鐘俊顏副校長執行台積電慈善基金會計畫，帶領學生自組的「愛築積節能守衛隊」，盤點照明設備不足的偏鄉學校，將老舊燈具汰換工程，111年更遍及11縣市鄉鎮233所偏遠校園及9間課輔班，為偏鄉學校及課輔班更換超過8萬支LED燈管，除持續改善環境亮度，一年總計可減少超過260萬度電，相當於18.5座大安森林公園一年的吸碳量，除提升空氣品質，也真正達到節能省電的效果，為全球淨零排的目標盡一份心力。