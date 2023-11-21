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南宮珉背後扒開安恩真衣服！2人《戀人》變夫妻卻上演失憶Drama

▲南宮珉（右）跟安恩真在《戀人》戀情坎坷，確認心意又被迫分手，決定結婚男生卻失憶，人生非常Drama。（圖／HamiVideo）
▲南宮珉（右）跟安恩真在《戀人》戀情坎坷，確認心意又被迫分手，決定結婚男生卻失憶，人生非常Drama。（圖／HamiVideo）

記者陳雅蘭／綜合報導

浪漫古裝韓劇《戀人》由南宮珉、安恩真主演，第二季大結局已播畢，李張灦（南宮珉 飾）與柳吉彩（安恩真 飾）好不容易結為夫妻卻面臨生離死別，張灦撿回一命但已失憶，吉彩鍥而不捨尋夫終於喚回記憶，催淚劇情刷新兩季以來最高收視，全國平均收視12.9%，最高瞬間更達17.8%。

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▲《戀人》第二季，換安恩真（右）救下被逼供的南宮珉。（圖／HamiVideo）
▲《戀人》第二季換安恩真（右）救下被逼供的南宮珉。（圖／HamiVideo）
《戀人2》最後收尾甜蜜卻又驚險連連，18集與19集中，張灦以關愛寵溺的眼神打動吉彩，在燭光下，張灦捧臉深吻，從背後扒開女方的衣襟，輕撫女方香肩並獻上雙唇，彼此終於沒有外在阻礙，兩情相悅共度床第之歡，隔日吉彩拿出早就訂做好的情侶對戒，張灦約定等他回來就要廝守終身。

原來，世子答應讓朝鮮俘虜回國，礙於父王懷疑兒子想造反而作罷，張灦只好自己幫俘虜偷渡，卻被嫁禍為謀反逆賊，無端被綁入獄甚至遭到嚴刑拷問逼供，打到幾乎只剩半條命。吉彩雖然及時將他救出，張灦卻傷及腦部失憶，只要吉彩碰觸他就害羞不已，被劇迷笑稱是「古董害羞男」，好在女方的細心照料幫助他恢復記憶，他回神後看見愛人含淚擁抱：「讓妳久等了，真的很抱歉。」

《戀人》播畢也傳來好消息，韓國放送攝影人協會（KDPS）主辦的2023 Grimae Awards明（22）日將登場，今（21）日搶先宣布今年「大賞」確定頒給《戀人》。專業攝影導演們公認《戀人》影像不但能維持柔美基調，又能根據內容展現出靈活的動態動作，「同時對比愛情與時代悲劇，拍出讓觀眾跟著笑又跟著哭的場面。」不僅如此，2023 Grimae Awards還頒「最佳男演員」、「最佳女演員」給南宮珉、安恩真，以及導演獎、燈光獎總計5獎，給予高度讚賞。

被譽為「信、看、眼」的南宮珉，也在殺青後透露兩季以來最難忘的台詞，便是安恩真告白自己慘遭玷汙，他安慰回應「當然要抱抱妳，一定很痛苦吧」這句，南宮珉說：「剛拿到劇本看到就哽咽，但又感到溫暖的台詞。身為演員，常常會煩惱應該要怎麼去表現，懷著若能成為辛苦、疲憊人們的一絲力量的心情來演出，是最能夠感受到張灦真心的台詞，因此記憶最深刻。」《戀人》第一、二季可至Hami Video收看。

▲《戀人》第二季，南宮珉（右）再度與安恩真告別。（圖／HamiVideo）
▲《戀人》第二季，南宮珉（右）再度與安恩真告別。（圖／HamiVideo）
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