《人生扭蛋機》坐落華山　給你三次選擇人生機會

新藥研發不易，上市後若想申請健保給付更猶如一道魔王級別關卡，根據統計台灣新藥等待期長達700天，日本急重難症病人卻在新藥上市後60~90天就有機會可用，相比之下近兩年的差距反應在國人的平均壽命上，日本平均壽命整整高出台灣三年。為呼籲社會大眾關心健康資源議題，台灣病友聯盟(TAPO)和台灣年輕病友協會(TYPA)選定華山1914文化創意產業園區，舉辦為期11天的「人生扭蛋機」活動，吸引近2,500人熱情參與，投下三道人生選擇題，統計顯示超過8成民眾願意傾全力尋找自己或家人治癒的機會，且8成以上民眾盼政府透過資源分配調整，讓病人有機會快速使用新藥治療，更有近9成民眾認同健康投資，期望政府挹注更多資源在治療權益上。
生活中心/綜合報導
民眾參與活動前，映入眼簾的會是第一道重要的人生題：「假如您或家人生了重病，您會希望使用效果較好的新藥？」結果如同病友團體所料，絕大多數民眾皆選擇效果較好的新藥，取得人生扭蛋，開啟接下來三道人生選擇題的答題機會，透過投票機制帶領民眾換位思考，共感病友、照顧者、政府的兩難。對於民眾的回答，病友團體表示：「效果較好的新藥是全世界病友共同追求的，然而想要突破現況困境，健康投資是唯一的解方，急需民眾共同支持，呼籲政府採取行動。」
投票結果揭曉！近9成民眾期待政府投入更多醫療資源
人生扭蛋機活動於11/9(四)圓滿落幕，累積2,346名民眾參與，吸引病友、醫護人員、青壯年族群等熱情響應，主動分享自己的親身經驗！以郵筒造型設計的三道人生選擇題，乘載著眾人的心聲，讓大家的選擇和訴求被更多人看見。最後，投票結果公布，第一題當大家面臨自己或家人病情嚴重時，超過8成的民眾表示比起受限經濟狀況，更願意傾全力尋找治癒的機會。第二題則請民眾以政府角度思考，當自身成為政策決策者時，仍有8成以上民眾認同調整或增加資源分配，讓病人能快速且穩定用藥仍是首要之責。最後從現況層面反思，詢問政府是否應投入更多資源在你我的治療權益上，則有近9成民眾表示支持，認為健康很重要還待投入更多資源。
病友團體聯手呼籲提升健康投資以及新藥可近性
對於民眾的選擇和心聲，TAPO理事長吳鴻來表示：「新藥不能只是看得到，更要用得到，這是病友最在乎且最急迫的問題，盼透過此次的活動，能將民意與病友們的心聲傳達給政府，未來能在新藥可近性上做出進一步的改革，提升健保保護力。」；TYPA副理事長劉桓睿分享：「健保是台灣民眾非常仰賴的公共政策，平時生小病會感激於醫療的便宜與便利。然而，一旦生了重病，如：癌症，整個疾病旅程就會很像在轉扭蛋，因為不知道自己是否符合最適切治療的健保給付條件？借鏡國際經驗，健康投資是拯救國人性命與提升整體醫療、健康品質的唯一解方，且當病友和照護者得以回歸職場，也對提升國家競爭力與GDP有顯著幫助。