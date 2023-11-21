熱錢狂湧！亞幣、台股齊揚助力 新台幣再升值2.1角收31.448元
市場普遍預期美國聯準會（Fed）升息循環已走到盡頭，並開始預期明年下半就會降息，加上「拜習會」美中重啟對話，熱錢重回亞洲市場，台北股、匯市今（21）日同步走揚，台股大漲206點，外資持續匯入並買超台股421億元，新台幣兌美元也進一步升破31.5元，終場收在31.448元，較前一交易再升值2.1角，也連7個交易日收升，累計狂升9.04角，更創今（2023）年8月1日以來收盤新高價，光台北外匯市場單日成交量就達15.46億美元。
記者顏真真／台北報導
美國晶片大廠輝達（NVIDIA）預計美國時間21日盤後公布財報，激勵台股AI（人工智慧）族群表現，助攻指數站上17400點，終場以17416.70點作收，上漲206.23點，3大法人在台股合計買超405.78億元，其中外資及陸資就買超421.78億元，創歷史第10大、今年第4大量。
在國際匯市部分，美元指數持續在103.3附近盤整，亞洲主要貨幣兌美元持續升值，其中日圓更進一步升破148兌1美元，一度來到147.23價位，離岸人民幣兌美元也一度升至7.129，之後在7.1325附近震盪，而韓元今日也升值一度衝上1283.11兌1美元，最後收在1289.20。
至於新台幣兌美元今日「升」勢依舊驚人，在亞幣及台股持續助攻下，新台幣進一步升破31.5元，一度衝上31.408元，強升2.5角，終場收在31.448元，還是勁揚了2.1角，不僅連7個交易日收升，從32.352元升到31.448元，累計狂升了9.04角，更創近4個月來收盤新高價。