MUJI無印良品「首家Brunch概念店」！現打奶昔、輕食：全台最大間
MUJI無印良品全台最大間的門市，即將於12月5日在高雄盛大開幕，無印良品大立旗艦店是全台首家Brunch概念店，餐食空間佔地約48坪，可容納40人，除了販售輕食套餐、甜點與在地茶飲外，更提供全台唯一現打果昔，售價90元至120元，將呈現食材原始滋味的「質素之食」理念深耕高雄在地。
記者鍾怡婷/綜合報導
MUJI無印良品高雄大立旗艦店為「全台第一家Brunch概念店」，將首次推出Brunch輕食料理，餐點分為燉菜套餐與沙拉套餐，顧客可依據喜好升級餐點組合，包含沙拉、主食、配菜與飲品等，套餐售價落在240-390元。
最大亮點為獨家販售3款現打果昔，包含芒果百香果綜合果昔、草莓牛奶果昔與富含菠菜及西洋芹的奇異果綜合蔬菜果昔，飲品售價90-120元，提供顧客豐富且健康的飲品選擇。
甜點的部分有提供6款蛋糕、冰品與塔類點心，除了以MUJI無印良品最熱銷的本和香糖作為基底，提供本和香糖霜淇淋與本和香糖布丁外，更推出大立旗艦店的獨家新品，包含宇治金時聖代及南法鄉村栗子塔等，售價60至150元，都將同步於12月5日在高雄新崛江商圈登場。
此外，日系藥妝「Tomod's特美事」11月24日即將進駐新店裕隆城，為今年展店全台最大門市，貨架最多，品類最齊全，新增寵物區、IP盒玩區、日韓髮飾區等，更同時集結零售勢力，將美廉社熱銷品類導入Tomod’s特美事門市中，如「巷口酒窖」專區。
開幕首三日至11月26日前滿399元享85折優惠再送贈品；消費不限金額送50元抵用金；彩妝滿777元抽現金折抵200元。