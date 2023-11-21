特企／《蔚藍色法則》12/1-12/3展開菁英封測　釋出限定活動

《蔚藍色法則》菁英封測相關資訊如下：
【開放時間】
12/1(五) 14:00 - 12/2(六) 01:00
12/2(六) 14:00 - 12/3(日) 01:00
12/3(日) 14:00 - 12/3(日) 22:00
【開放內容】
主線劇情：第一章
角色等級：20級
冒險者等級：4級
開放職業：神盾勇者/暴風弓手/戰錘砲擊手/元素法師/雙斧戰士
開放地圖：亞斯特里茲城鎮/亞斯特里亞平原/巴哈馬高原/蒙特諾溪谷
開放副本：雷克利德坑道追加調查／巨龍的爪痕追加調查／神懸的御柱追加調查／機跡之谷追加調查／競技場／高塔生存戰
其他系統：美容造型店/染色屋/組隊功能/團隊系統/武器改造商品兌換
【封測活動】
參加封測，即玩即送：菁英封測期間，冒險者等級達1級以上，即可立即獲得 [B-印象體菲絲特 α套組]
參加封測，上市拿好禮：凡參與菁英封測玩家(需登入遊戲並創建角色)，即可於遊戲上市版本，獲贈 [台版紀念服裝一套]，另於測試期間內角色等級達20級，即可在遊戲正式上市版本，獲贈 [職業虎之券G1] 5張。
菁英封測招募活動即將截止
活動一：
報名即抽聯名滑鼠墊：完成《蔚藍色法則》菁英封測招募報名，即可抽【《蔚藍色法則》與Cooler Master合作聯名滑鼠墊 (20名)】。
活動二：
首日登入抽五萬元主機：參與菁英封測並在「首日登入創角」的玩家，即符合【AMD 與 Cooler Master合作的《蔚藍色法則》限定聯名主機(1名)】抽獎資格。
活動三：
達成等級抽頂級螢幕：凡於菁英封測期間，達成冒險者LV.2的玩家， 即可抽【Cooler Master TEMPEST GP27U Mini LED 4K螢幕 (市價29,900元) (1名)】
《蔚藍色法則》展開菁英封測招募至今，獲得眾多玩家熱烈參與，今日除公布菁英封測時間與相關資訊外，同步釋出地圖介紹，讓玩家搶先預覽繁中版遊戲內容。
地圖介紹：
《蔚藍色法則》菁英封測開放的主線劇情為第一章，隨著主線故事推進依序開放的地圖為亞斯特里茲、亞斯特里亞平原、巴哈馬高原、蒙特諾溪谷等。
亞斯特里茲
進入遊戲的第一個城鎮是亞斯特里茲，位於麥格納大陸，同時也是最大的貿易都市。城鎮裡有著琳瑯滿目的建築與商店，而城鎮的最上方有著＂帕法里亞神殿＂，在雷格納斯星球上，人們相信帕法里亞神會守護大家，而因為了要更接近傳說中的神，所以將神殿建在亞斯特里茲最高的地方。
以下介紹城鎮中的各項建築：
開拓局：在這裡可以承接任務，換取豐富的報酬與獎勵，也可以透過倉庫存放道具。
染色專門店：可以使用各種繽紛顏色的染料，將衣服染成自己喜歡的顏色。
美容院：美容院除了變更髮型外，容貌、體型、性別都能變更，打造自己獨一無二的造型。
轉球練成儀：透過此處可以製作自己想要的武器與道具，想打造一把神兵，來這邊就對了！
釣魚：擬真體感的釣魚模式，需要靠一點技巧才能成功釣到魚，可以變賣成遊戲幣。
亞斯特里亞平原
亞斯特里亞平原位於大陸西南部，是一片廣闊的草原，其中又細分為許多地區，玩家首次戰鬥的區域，這裡遍布可愛山豬仔與喜好群體作戰大地狐，是新手玩家練習個人及團隊打怪的好地方，同時這裡也是30人Raid Boss副本所在地，地圖中的明斯特哈默村，傳說中的精緻高麗菜就位於此處，在平原北方有一座不深的湖泊，玩家可在這裡打到特殊的飛翼魚，亞斯特里亞平原還存在許多遺跡、洞穴與礦坑等地區，非常適合玩家四處探索。
巴哈馬高原
穿過位於亞斯特里亞平原的洞穴之後，接著會看見由形狀獨特的岩石和高聳的懸崖組成崎嶇的地理環境。身處其中能感受到非常獨特與危險的氛圍，一不小心就會失足跌落懸崖。巴哈馬高原棲息幽靈蜥蜴、高原狐、擁有巨大鹿角的凱薩麋鹿等怪物，哥布林聚落也存在於此，適合玩家打怪增加經驗值。這裡有著著名的高原地標-神懸的御柱，是大陸上最大的帕法里亞遺跡，也是帕法里亞教徒爭相前往朝聖的標誌性聖地，據說附近的拉爾帕爾村成立也與帕法里亞教有關，玩家行經於此也能接到許多不同性質的任務。
蒙特諾溪谷
這裡因”氣勢磅礴的瀑布和雄偉的陡峭山脈形成的秘境風貌”聞名 ，雖然地勢崎嶇如高原，在某些岩壁上有著輔助攀爬的踏腳石，適合玩家攀山越嶺冒險。位於巴哈馬高原東側的蒙特諾溪谷，有著出產優質礦石的礦山，山谷裏依然隨處可見開採過礦石的痕跡，在面向美麗的貝爾瀑布的山谷附近，有一個 “里茲城鎮”。這裡是商人們交易的中繼點，主要是作為讓前往遙遠沙漠城市商人的休息之地，玩家在這裡可以承接商人保駕護航等有趣的任務。從里茲城鎮出發的路上，會行經結構複雜、形態多樣的山洞以及河畔，裡面有許多不同屬性的怪物，玩家前往冒險時，務必要確認自己的戰力或結伴前往。
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