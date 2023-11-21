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特企／寒假親子活動首選！粉紅豬小妹野餐趣互動特展優惠開啟

▲粉紅豬小妹野餐趣互動特展結合了台灣原創的親子互動展覽概念與備受歡迎的英國卡通「粉紅豬小妹」。（圖／品牌提供）
▲粉紅豬小妹野餐趣互動特展結合了台灣原創的親子互動展覽概念與備受歡迎的英國卡通「粉紅豬小妹」。（圖／品牌提供）

本報訊

寒假即將來臨，2023年將迎來一場特別的寒假親子活動——「粉紅豬小妹野餐趣互動特展」。這場展覽結合了台灣原創的親子互動展覽概念與備受歡迎的英國卡通「粉紅豬小妹」，將帶給大朋友和小朋友一場別開生面的野餐體驗。無論是孩童還是成人，都能在這個安全、室內的環境中與粉紅豬小妹一家人一同度過歡樂時光，相信將為大小朋友帶來難忘的回憶。

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展覽期間，除了慶祝粉紅豬小妹20周年外，特展更將呈現出豐富多彩的活動內容。參與者可以在拍照區展現自己的創意，與粉紅豬小妹合影留念。歡樂野餐區將為來賓提供一場仿如真實野餐的體驗，而豬爺爺的農場將讓孩子們感受農村生活的樂趣，進行採摘蔬菜、釣魚等農場冒險。此外，大滑草坡、蹦蹦雲等遊戲區也將為孩子們帶來不少歡笑和挑戰。

除了這些經典活動外，互動手繪投影、樹屋探險、微笑小火車、旋轉咖啡杯以及烘焙教室等新穎的體驗也將是這次特展的亮點之一。家長與孩子們可以一同參與互動彩繪區，創作獨特的作品；或是攀爬到樹屋頂端，與粉紅豬小妹一同探索樹屋的奇妙世界，讓孩子們在遊玩中學習，度過難忘的歡樂時光。

家庭歡樂的無限樂章 11/20早鳥優惠開啟 

「粉紅豬小妹野餐趣互動特展」將提供早鳥優惠，單人票價為280元，售票期間為2023年11月20日至11月30日。隨後的預售期間為2023年12月1日至12月22日，單人票價為300元，雙人票則為580元。此外，展覽現場亦提供愛心票180元（僅限現場購買）。粉紅豬小妹野餐趣互動特展不僅僅是一場展覽，獨特的家庭友善體驗以及豐富的互動活動，更是家長和孩子共同創造美好回憶的絕佳場所。


展覽資訊
日期:2023年12月23日(週六)-2024年4月7日(週日) 
地點:華山 1914 文化創意產業園 (紅磚區西 1 館+西 2 館+西 4 館) 
時間: 10:00 - 18:00(17:30 後停止現場售票以及入場;除夕休假) 
地址: 臺北市中正區八德路一段 1 號 
如需更多資訊，《粉紅豬小妹野餐趣互動特展》臉書查詢。

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