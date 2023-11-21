特企／寒假親子活動首選！粉紅豬小妹野餐趣互動特展優惠開啟

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除了這些經典活動外，互動手繪投影、樹屋探險、微笑小火車、旋轉咖啡杯以及烘焙教室等新穎的體驗也將是這次特展的亮點之一。家長與孩子們可以一同參與互動彩繪區，創作獨特的作品；或是攀爬到樹屋頂端，與粉紅豬小妹一同探索樹屋的奇妙世界，讓孩子們在遊玩中學習，度過難忘的歡樂時光。
家庭歡樂的無限樂章 11/20早鳥優惠開啟
「粉紅豬小妹野餐趣互動特展」將提供早鳥優惠，單人票價為280元，售票期間為2023年11月20日至11月30日。隨後的預售期間為2023年12月1日至12月22日，單人票價為300元，雙人票則為580元。此外，展覽現場亦提供愛心票180元（僅限現場購買）。粉紅豬小妹野餐趣互動特展不僅僅是一場展覽，獨特的家庭友善體驗以及豐富的互動活動，更是家長和孩子共同創造美好回憶的絕佳場所。
展覽資訊
日期:2023年12月23日(週六)-2024年4月7日(週日)
地點:華山 1914 文化創意產業園 (紅磚區西 1 館+西 2 館+西 4 館)
時間: 10:00 - 18:00(17:30 後停止現場售票以及入場;除夕休假)
地址: 臺北市中正區八德路一段 1 號
如需更多資訊，《粉紅豬小妹野餐趣互動特展》臉書查詢。