啦啦隊艾璐放棄日本回台！認「不可能不後悔」 超強經歷鼓舞人心
統一獅啦啦隊人氣成員「大嫂」艾璐，自從與球星「大哥」胡智爲結婚後，成為全台灣最令人稱羨的棒球夫妻檔，時常成為球迷話題。昨（20）日艾璐感性提到，其實她對於當年放棄日本，回到台灣發展的這項決定，「不可能不後悔」，而且還付出非常大的勇氣，如今在台灣發光發熱的艾璐，自認非常努力地走出屬於自己的光，一字一句都充滿溫暖，讓粉絲相當感動。
記者詹鎰睿／綜合報導
艾璐昨日在社群平台發文分享，「最近有人問我說，當初放棄日本回台灣不後悔嗎？！」她則回答，「不可能不後悔！」認為畢竟時間、時機到了，自己本來就要做出選擇，而且還需要非常非常大的勇氣。
艾璐接著說，「選擇台灣後，我也很努力的走出自己的璐，尋找自己的光，每個選擇都有屬於它的璐，不要害怕繼續往前走」，即使結果不同，但艾璐秉持著「我慢という木に花は咲く（意指：不要放棄，持續努力就會像花一樣盛開）」的精神繼續走下去。最後艾璐也想把這段日文獻給大家，「加油，獻給這樣選擇未來的你們。」
貼文曝光後，大家紛紛感動留言，「幸好妳回來，我們才能當那麼多年的好朋友」、「還好妳有回來才能認識妳！」、「我覺得妳當初選擇沒有錯～希望妳要讓自己變的更好唷。」
事實上，艾璐過去公開分享，她國中一畢業就到日本唸書，再加上棒球世家出身，也曾想過要參加日本職棒的啦啦隊，擁有模特兒以及日商銀行客服的工作經驗，最終仍選擇回到台灣發展，熱愛棒球又愛表演的她，決定在2017年報名並成為LamiGirls啦啦隊（樂天女孩前身）的一員。
直到2022年，艾璐在社群平台上宣布與男友胡智爲結婚，並退出樂天女孩啦啦隊。幸好統一獅球團招手，希望艾璐可以繼續跳，「結了婚還可以跳啊！」打破外界對啦啦隊的既定印象，也讓艾璐可以繼續追尋表演夢，至今成為全台灣最讓人羨慕的棒球CP，廣受球迷粉絲祝福。