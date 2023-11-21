明迎小雪好運飆升！3星座「財運爆棚」旺翻　這位荷包快速賺飽

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巨蟹座小雪日在投資理財時，很理智也很有衝勁。這時候個人有不錯魅力，可能因為桃花運而得到伴侶或合作人的贊助與支援。在偏財方面，只要別太貪心，在仔細觀察之下，有機會可以發現其中的規律所在，要賺到一筆小錢也是有的。此外也可能會更投入於工作事業上，花更多時間在加班或是額外的兼差，這是一種多勞多得的財富。雖然正偏財都不錯，但要小心可能因此而過度焦慮，造成身體健康的負擔。
TOP 2：天秤座
天秤座小雪日對金錢有很大的企圖心，有機會展現出賺錢的決心，特別對於想得到的財務機會，比較不容易放棄，因此賺到錢的可能性更大。而此時也有很好的賺錢能力，會透過自己的努力與競爭力獲取收益。對賺錢很有想法也很有眼光，能找到不錯的標的物。在投資方面相當果斷，會快速地達成交易獲得金錢，很有冒險精神和競爭力。另外也有機會與人溝通時，可得到不錯的投資或財務訊息的機會，賺到一大筆收入也是有可能的。
TOP 1：天蠍座
天蠍座小雪日有很旺盛的活力及才能表現，做事和執行力也很積極，可以發揮足夠的專業度。這時會更專注於財務方面，很適合做金錢的管理，若能花時間來思考與溝通跟金錢有關的事務，再配合足夠的活力及行動力，可以有很大的獲利。像是業務員可以積極爭取合作或簽約，能帶來相對的財富收入；上班族展現出亮眼的企劃案，有機會獲得上級肯定，績效獎金會有大幅度成長；個人魅力也相當有自信，能爭取到相當不錯的薪資。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。