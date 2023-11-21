雙12.3吋曲面螢幕上身 Hyundai Tucson小改款無預警亮相
Hyundai無預警地釋出了關於Tucson這輛中型休旅車的小改款照片，不過關於車輛的詳細資訊則尚未透露，目前可以透過圖片觀察到其外觀改變並不大，但是在細節上依舊有所更動，而內裝則是換上了時下最流行的曲面螢幕風格，並且透過將排檔桿移除的方式創造出更好的空間機能表現。
Carture 車勢文化
Hyundai Tucson即將迎來了小改款，原廠選擇在這個時候無預警曝光，意味著其發表日應該已經不遠，將會在年底之前進行發表，而關於動力部分預計將不會有太大的變化，很可能會使用目前的配置，但是針對細部做出調整，讓輸出以及油耗表現可以進步，而外觀上可以看到採用了全新的水箱護罩設計，當然也連帶著日行燈有著變化，而保桿下方的銀色護板看起來更為厚實，整體的車輛樣貌更有新世代車款的味道，Hyundai這次更刻意沒有公布車尾照片，吊足車迷胃口。
而在內裝部分則是最大的改進重點，儀表台上有12.3吋數為儀表以及12.3吋的車載娛樂系統組合成一個曲面螢幕，而駕駛前方的是一個三幅式、看起來相當經典的方向盤設計，在中央螢幕的下方有著全新設計的空調介面以及開關，而排檔桿的位置現在移到了方向機柱旁，採用旋轉的方式控制，中央扶手現在有雙層空間，上層擁有無線充電板以及置杯架，而下層可以放置小型物品，展現車輛的空間機能，此外有人說到儀表左側的圓形裝置是指紋辨識系統，將可以支援車輛支付功能，但這一點尚未得到原廠證實，目前關於車輛的消息相當少，預計在接下來一個月內會陸續曝光。