新光三越、SOGO週年慶倒數搶優惠！點數爽換購物金　秋冬服飾6折

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新光三越站前店週年慶全台最後壓軸，祭出最強回饋全館累計滿5,000送5,000點skm points，化妝品單筆滿2,000送2,000點skm points，首七日skm pay獨享加碼滿萬送萬點外，會員點數年終最強兑點檔期。
除了同樣可以消費折抵（10點抵1元）外，週年慶首4日於APP上扣50點兌換500元電子抵用金，還有扣100點抽法國巴黎單人來回機票等，也有5000件六折以下點數爆品瘋搶，像是NICONICO 4人份電子鍋扣15,000點可兌換，相當於原價56折；北投水美溫泉會館 秋冬一泊二食平日券，扣35,000點、原價14,600元，相當於24折。
此外週年慶還有三大亮點活動，首先天天限量扣10點加上當日單筆300元發票，可兌換民生用品、美妝旅行組；還有北車商圈最大10米巨型耶誕樹首次現身，寶可夢主題耶誕樹與6米高皮卡丘將成為今年冬天最熱門打卡點；周年慶期間會館推出飛利浦三折福利品特賣會、聯手曼迪推出冬日嘉年華綜合動漫展。
【SOGO天母店週年慶】11月29日至12月10日
天母週年慶檔期於11月29日登場，商場1樓至7樓、B1指定櫃位，單日消費滿5000元送500元電子禮券；3樓黃金、6樓大小家電滿1萬元送500元電子抵用券（皆可累贈）。
週年慶首五日特別加贈，單日累計滿60,000元送1,000元電子抵用券，滿額折抵門檻金額恕無法合併計算，黃金商品不列入首五日特別加贈優惠。
同時，週年慶期間每日下午6點至9點限定，出示SOGO APP可獲得「50元美食電子折價券」（每人／每日／每帳號限兌換1張），美食折價券領取當日可於8樓美食公園，消費滿250元即可抵用。