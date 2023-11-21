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牧東第3季財報難產！若未在期限內補交　最快明年6／20下櫃

▲金管會今（21）日表示，目前除上櫃公司牧東1家公司未如期出具112年第3季財務報告外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。（圖／NOWnews資料照片）
▲金管會今（21）日表示，目前除上櫃公司牧東1家公司未如期出具112年第3季財務報告外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

金管會今（21）日指出，截至今（112）年11月14日上市櫃公司應申報家數共計1788家（含第一上市櫃，不含金控公司），除上櫃公司牧東未如期出具今年第3季財務報告外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。金管會證期局表示，若牧東無法在最後期限前補申報財報，最快明年6月20日恐下櫃。

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根據證期局統計，上市公司（不含第一上市公司）112年前3季累計營業收入新台幣25兆2579億元，較去年同期減少10.47%，營收金額為近10年同期次高；稅前淨利為2兆2924億元，年減少35.32%，主要因基期較高，111年前3季半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，暨航運業受惠長約運價保護及匯兌利益挹注。

而112年前3季獲利成長產業包括汽車工業因車用晶片及零組件缺料緩解，帶動車市銷售而推升獲利；金融保險業因投資及其他淨收益增加，致獲利成長；食品工業因疫後復甦，內需回穩，帶動獲利成長等。

至於上櫃公司（不含第一上櫃公司）112年前3季累計營業收入為1兆8440億元，較去年同期減少8.18%；稅前淨利為2108億元，較去年同期減少605億元，減少22.30%，主要因基期較高，111年前3季光電業受惠於終端需求增加及毛利提升，暨半導體業因市場需求強勁，銷售價量俱增。

而112年前3季獲利成長產業包括金融業因營業證券出售及評價利益增加，致獲利成長；建材營造業因建案完工交屋，帶動獲利成長；觀光餐旅業因疫情緩解，民眾外出用餐意願提高，餐飲收入增加而推升獲利等。

不過，截至今年11月14日除上櫃公司牧東未如期出具今年第3季財務報告外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。證期局也說明，牧東主要是因今年10月20日主動終止會計師的委任，而且至今沒找到會計師，所以沒如期申報第3季財報。

也由於牧東第3季財報「難產」，櫃買中心已在今年11月15日公告11月17日開始停止買賣，因此，依規定停止買賣屆滿6個月 ，即5月17日仍未補申報，就會公告，並從公告日起40日後就會終止上櫃，因此，預計最快下櫃日期是明年6月20日。

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