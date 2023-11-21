牧東第3季財報難產！若未在期限內補交　最快明年6／20下櫃

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而112年前3季獲利成長產業包括汽車工業因車用晶片及零組件缺料緩解，帶動車市銷售而推升獲利；金融保險業因投資及其他淨收益增加，致獲利成長；食品工業因疫後復甦，內需回穩，帶動獲利成長等。
至於上櫃公司（不含第一上櫃公司）112年前3季累計營業收入為1兆8440億元，較去年同期減少8.18%；稅前淨利為2108億元，較去年同期減少605億元，減少22.30%，主要因基期較高，111年前3季光電業受惠於終端需求增加及毛利提升，暨半導體業因市場需求強勁，銷售價量俱增。
而112年前3季獲利成長產業包括金融業因營業證券出售及評價利益增加，致獲利成長；建材營造業因建案完工交屋，帶動獲利成長；觀光餐旅業因疫情緩解，民眾外出用餐意願提高，餐飲收入增加而推升獲利等。
不過，截至今年11月14日除上櫃公司牧東未如期出具今年第3季財務報告外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。證期局也說明，牧東主要是因今年10月20日主動終止會計師的委任，而且至今沒找到會計師，所以沒如期申報第3季財報。
也由於牧東第3季財報「難產」，櫃買中心已在今年11月15日公告11月17日開始停止買賣，因此，依規定停止買賣屆滿6個月 ，即5月17日仍未補申報，就會公告，並從公告日起40日後就會終止上櫃，因此，預計最快下櫃日期是明年6月20日。