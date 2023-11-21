Lexus註冊HZ商標 入門純電休旅車款即將來臨？
Lexus品牌目前的純電車款並不多，新世代的RZ是代表作，但是他們也將要開始擴張電動車陣容，在母集團Toyota的援助之下，Lexus品牌擁有豐富的資源，先前我們已經看到他們註冊了TZ450e以及TZ550e的商標，現在他們又註冊了HZ300e、HZ450e以及HZ550e的商標，而這輛HZ似乎就是定位在RZ之下的入門電動休旅車款。
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在Lexus RX的車主論壇上有人發現，Lexus在歐盟的智慧財產局註冊了HZ300e、HZ450e以及HZ550e的商標，這顯然是同一個車型的三個不同版本，其實在不久前該品牌才註冊了TZ450e以及TZ550e的商標，而TZ這個車型被認為是三排座電動車款的名稱，其定位將會在RZ之上，因此許多人推測這次發現的HZ就是一款定位在RZ之下的休旅車，只不過目前只看到車名註冊，而尚未見到任何關於這輛車的照片，因此這些也都只是推論而已。
當然大家會這麼想不是沒有原因，畢竟市場上確實缺乏著一輛入門的純電動車款，尤其在豪華品牌領域當中更是如此，雖然Lexus目前有著UX的純電化車型作為入門，但他依舊不是全新世代的純種電動車，如果在RZ的基礎下打造出一輛更小型，且動力表現不那麼大的車款是相當容易的，而且從車名的註冊推估也將會有三種不同的輸出表現，而預計這輛車應該會採用的是最新的Gigacasting造車技術，但要看到車輛現身可能要3~4年之後，而根據Lexus的計畫，他們也將會在2030年於所有車款提供純電動力的選擇，並且在2035年轉型成為純電品牌。