最強內容產業金雞母！影視IP經濟正夯　美日韓「孵化模式」一次看

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當人們提到「IP孵化」、「IP經濟」時，這裡的IP就不全然僅是智慧財產權的意思，而有更特定的指涉含義。
第一項特色是IP能夠以多種形式創造價值。以迪士尼為例，迪士尼旗下的IP包括大家耳熟能詳的白雪公主、小美人魚等等，這些角色故事不僅最初以卡通動畫方式呈現，還能翻拍成動畫電影，然後再翻拍成真人版電影，再出現在全球迪士尼世界的主題樂園中，然後還有一長串的角色衍生周邊商品，這整條產業鏈創造出來的價值，都源自於最初的白雪公主、小美人魚這樣的IP，打造出一個IP後就能多次變現，正是IP經濟的特色與魅力。
第二項特色是IP必須擁有自己的世界觀與獨特的故事性。比如說紅遍世界的Hello Kitty，雖然最初只是一個卡通形象，但是卻能一眼讓人留下深刻印象，很快讓Hello Kitty與其他卡通裡面的貓做出區隔，從而讓它成為歷久不衰的成功IP。
第一項特色主要是在描述，既有的IP如何透過不同形式、在不同媒介中持續去孵化、創造價值，第二項特色則主要是描述，一個符號如何孵化、催生成為一個具有經濟價值的IP。把這兩階段結合起來，就能勾勒出IP經濟與IP孵化的大致樣貌。
接下來本文專注在探討影視IP的範疇，就影視來說，IP開發最初始的階段來自於創意形成、內容發想，然後進入到內容製作生產，接著是傳播行銷，最後就是消費者端的展示接收。整個過程中，牽涉到包括製作公司、演員經紀公司、影視特效公司、發行商、行銷公司、平台業者、周邊衍生商品製作等等重要參與者，聚合成一個龐大的產業鏈。
迪士尼：打造IP產業鏈聚合成娛樂帝國
再度以迪士尼為例，迪士尼擁有最完整的IP產業鏈，從創意生成到內容製作，從動畫到電影，從宣傳到發行，再到實體的主體樂園與角色公仔，通通被集團底下的關係子企業一手包辦，IP創造出的價值被牢牢掌控在迪士尼手裡。而對於IP產業鏈垂直整合的追求，也說明迪士尼為何要成立自己的影音串流平台Disney+，確保IP走向觀眾的最後一哩路也能完全掌控。
由於IP產業鏈已經非常完整，垂直整合之外，迪士尼近年更是致力於進行水平整合，透過買下其他IP來持續壯大自己的帝國版圖，像是擁有《星際大戰》IP的盧卡斯影業、近年以超級英雄改編影視爆紅的漫威娛樂、原創動畫精品代名詞皮克斯工作室，均被迪士尼收入囊中，再透過迪士尼既有的IP產業鏈來讓這些IP的價值極大化。
美國許多娛樂鉅頭也開始效仿迪士尼發展IP經濟，比如說製作《哈利波特》系列電影的華納兄弟，便以籌拍衍生劇集、前傳、打造哈利波特影城、推出哈利波特魔法世界電玩《霍格華茲的傳承》等方式，不斷讓哈利波特這個IP創造價值。
日本：動漫影視IP匠人
說到日本影視IP，最耀眼的光芒當然就是多如天上繁星的動漫影視作品。不同於迪士尼那樣由單一集團包山包海，日本的動漫影視以製作委員會為中心，製作委員會是由投資商與內容製作方以及播映平台方一起組成，由IP為中心將各方參與者收攏在製作委員會之下，共同決策，共同出資，並共同承擔風險。
這樣的優點是團結力量大，動畫影視製作的各個流程都有代表方進入委員會中，確保每個環節都能達到最高水準，且由於分擔風險，贊助商的壓力減輕，也有助於讓更多動畫影視能夠獲得資金挹注。但缺點就是，委員會決策慢，容易發生權益糾紛，且在IP多次變現時，收入分配經常成為爭執來源。
另外，曾身兼角川書店社長與電影製片人的角川春樹，在1970年代就提出「Media Mix」的概念，也就是讓一個內容在多個不同媒介上創造，一部漫畫可以同時產出動畫、遊戲、電影、小說等，事實上就是今日IP經濟所說的以多種形式創造價值。
日本動漫影視早早就有打造IP的概念，雖然沒有發展出像迪士尼那樣的娛樂帝國，但特有的製作委員會制度也讓動漫影視遍地開花，或許就單一IP來說沒有如迪士尼垂直整合那般將價值發揮到最大，但卻可以穩定源源不絕地創造出新的動漫影視IP。
韓國：影視IP爆發性成長的後繼者
說到韓國影視IP，最讓大家印象深刻的就是近20年來爆炸性成長的爆發力。韓流已經成為全亞洲，甚至是全球令人矚目的一股文創IP勢力。
韓國影視之所以能成長如此迅猛，可以分成三方面來談，第一是在內容製作上，韓國影視兼容了全球普世習慣以及韓國在地特色，用大家熟悉的說故事方式，講出具有韓國味道的內容情節。聽起來簡單，實際操作卻非常不容易。比方說日本影視就一直有種獨樹一格的敘事步調，固然成為日本影視的特色，但卻也讓日本影視的海外接受度不像韓國影視那麼高。同樣是生存遊戲的題材，韓國的《魷魚遊戲》能夠超越諸多類似概念的日本影視，不是沒有道理。
第二是在工具革新上，韓流的爆發有兩個節點，一是2005年YouTube問世，二是近年的影音串流平台，除了內容製作外，韓國也是迅速順應了數位科技的變革，大力推動電信商與內容產業結合，加快網路速度的基礎建設，並推出自己國內的影音串流平台。不僅是在內容開發的前端，在內容展示接收的後端也不落人後。
第三是政府的大力促成，韓國政府不斷推動影視公司上市，讓資金能夠更迅速注入影視內容產業的同時，也讓這些娛樂創作者大量與市場接軌。而在高度市場化之外，政府也會在必要時刻出面干預，像之前提到的影音串流平台，就是由政府促成三大無線電視業者與SK電信合作成立「WAVVE」，確保韓國本土影音串流平台不會被國際業者打趴。
最後淺談一下台灣影視IP現狀，根據文策會最新報告，2021年時台灣戲劇有86.3％是來自原創劇本，說明台灣在IP影視化方面還有非常大的成長空間，仍有許多優秀的漫畫、小說等原創作品等待被翻拍後發光發熱。而在影視IP化方面，近年台灣固然有些成功的例子，像是《想見你》被韓國買下版權翻拍、《華燈初上》大紅後，又以劇中酒店「光HIKARI」的成員為概念，推出數部真人實境綜藝秀，實現了一個IP多形式創造價值。但整體而言，台灣影視跨媒體多次變現的能力也同樣還有非常大的成長空間。