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大勢新星劉柏辛《Delulu》用iPhone拍MV　第一視角畫面：無比驚艷

▲劉柏辛新歌《Delulu》MV全程使用iPhone 15 Pro Max拍攝，小巧靈活的優勢，拍攝出來的成果令她相當滿意。（圖／官方提供）
▲劉柏辛新歌《Delulu》MV全程使用iPhone 15 Pro Max拍攝，小巧靈活的優勢，拍攝出來的成果令她相當滿意。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果再度展現iPhone的拍攝能力，7月有南韓流行女團NewJeans，用iPhone 14 Pro 拍攝新歌《ETA》。10月底蘋果發表會，會後揭秘整場預錄影片都是iPhone 15 Pro Max拍攝。近日，從《中國新說唱》發跡的大勢新星女歌手劉柏辛最新歌曲《Delulu》，MV首度嘗試使用 iPhone 15 Pro Max 拍攝。 劉柏辛分享說到，用iPhone 可以省去很多等待時間，讓表演情緒和內容都能更加連貫，未來也可能會再次挑戰，且iPhone 小巧的優勢，可以輕易拍出第一視角的畫面，讓她忍不住讚嘆這次的拍攝成果讓她感到「無比驚艷」。

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由《中國新說唱》發跡、曾入圍第 34 屆金曲獎最佳女歌手的 Lexie 劉柏辛，最新歌曲《Delulu》正式在Apple Music上架。MV找來老搭檔秦梓銘擔任導演，首度嘗試使用 iPhone 15 Pro Max 全程拍攝，以不同的視角呈現歌曲中感性與理性互相拉扯的氛圍與情緒。劉柏辛在訪談時提到，《Delulu》靈感來自於自於一則 「May your delulu come truelulu」的迷因，「Delulu 是一種精神狀態，更像是一種情緒，關於一個悲傷女孩的浪漫幻想。」 MV 所呈現的是 Delulu v.s. Turelulu 兩個小女生內心打架的聲音，如同自己肩膀上左右兩邊的角色，分別代表著感性和理性的一方。


而這次MV導演秦梓銘首度嘗試使用 iPhone 15 Pro Max 拍攝，讓 劉柏辛呈現「Delulu v.s. Turelulu 」更靈活的互動，且拍攝的效率相當高，前置作業和拍攝僅兩天就完工。導演表示，過去傳統機器必須使用 SD 卡「其實有點煩、也是容易出錯的過程」， iPhone 可以直接外接硬碟存取，這讓導演壓力減輕不少。

▲劉柏辛《Delulu》MV。（圖／官方提供）
▲劉柏辛新歌《Delulu》MV找來老搭檔秦梓銘擔任導演，首度嘗試使用 iPhone 15 Pro Max 全程拍攝，以不同的視角呈現歌曲中感性與理性互相拉扯的氛圍與情緒。。（圖／官方提供）
至於手機拍攝的優勢在哪裡？導演提到，設備小巧，讓他有機會嘗試更具實驗性的拍攝手法，且 iPhone 15 Pro Max畫質完全不輸傳統拍攝設備，還能夠套用軟體濾鏡，無縫接軌的將拍攝畫面放上大螢幕收看，也與實際轉檔出來所呈現的效果一致，還搭載 RAW  功能，提供更彈性的後製調整空間，讓這次的體驗「非常新奇、超乎預期！」

對於被拍攝的主角 劉柏辛來說，以 iPhone 拍攝和大型的專業攝影器材拍攝也有截然不同的感受，除了能解決了許多大機器無法拍攝的場景，拍攝過程中也省去許多需要等待時間，使表演情緒和內容都能更加連貫。她同時也分享了 MV 中有一幕電話從一個房間掉過去另一個房間的畫面，道具組製作了一個滑梯，讓手機可以第一視角拍攝，這部分讓她感到無比驚艷表示：「竟然可以成為正式版 MV 的一部份！」

▲劉柏辛《Delulu》MV。（圖／翻攝MV）
▲手機小巧的優勢，拍出不同於傳統攝影機的特殊構圖角度。（圖／翻攝MV）


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