大勢新星劉柏辛《Delulu》用iPhone拍MV　第一視角畫面：無比驚艷

蘋果再度展現iPhone的拍攝能力，7月有南韓流行女團NewJeans，用iPhone 14 Pro 拍攝新歌《ETA》。10月底蘋果發表會，會後揭秘整場預錄影片都是iPhone 15 Pro Max拍攝。近日，從《中國新說唱》發跡的大勢新星女歌手劉柏辛最新歌曲《Delulu》，MV首度嘗試使用 iPhone 15 Pro Max 拍攝。 劉柏辛分享說到，用iPhone 可以省去很多等待時間，讓表演情緒和內容都能更加連貫，未來也可能會再次挑戰，且iPhone 小巧的優勢，可以輕易拍出第一視角的畫面，讓她忍不住讚嘆這次的拍攝成果讓她感到「無比驚艷」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
由《中國新說唱》發跡、曾入圍第 34 屆金曲獎最佳女歌手的 Lexie 劉柏辛，最新歌曲《Delulu》正式在Apple Music上架。MV找來老搭檔秦梓銘擔任導演，首度嘗試使用 iPhone 15 Pro Max 全程拍攝，以不同的視角呈現歌曲中感性與理性互相拉扯的氛圍與情緒。劉柏辛在訪談時提到，《Delulu》靈感來自於自於一則 「May your delulu come truelulu」的迷因，「Delulu 是一種精神狀態，更像是一種情緒，關於一個悲傷女孩的浪漫幻想。」 MV 所呈現的是 Delulu v.s. Turelulu 兩個小女生內心打架的聲音，如同自己肩膀上左右兩邊的角色，分別代表著感性和理性的一方。
而這次MV導演秦梓銘首度嘗試使用 iPhone 15 Pro Max 拍攝，讓 劉柏辛呈現「Delulu v.s. Turelulu 」更靈活的互動，且拍攝的效率相當高，前置作業和拍攝僅兩天就完工。導演表示，過去傳統機器必須使用 SD 卡「其實有點煩、也是容易出錯的過程」， iPhone 可以直接外接硬碟存取，這讓導演壓力減輕不少。
至於手機拍攝的優勢在哪裡？導演提到，設備小巧，讓他有機會嘗試更具實驗性的拍攝手法，且 iPhone 15 Pro Max畫質完全不輸傳統拍攝設備，還能夠套用軟體濾鏡，無縫接軌的將拍攝畫面放上大螢幕收看，也與實際轉檔出來所呈現的效果一致，還搭載 RAW 功能，提供更彈性的後製調整空間，讓這次的體驗「非常新奇、超乎預期！」