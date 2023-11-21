批跟中國往來像與刺客交易！「阿根廷川普」勝選　2國關係迎挑戰

櫻花妹「暈牛郎」欠酒水債！被迫海外賣淫還錢　日本政府出手管制

▲日本疫情過後增長的惡質男模會館，導致不少年輕女性欠下巨額賒帳款項，被迫下海賣淫還債。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本疫情過後增長的惡質男模會館，導致不少年輕女性欠下巨額賒帳款項，被迫下海賣淫還債。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本惡質男模公關店引發的「流鶯街」亂象引起日本社會高度關注，這些在疫情過後開始激增的惡質牛郎店往往會為了業績，誘拐騙取年輕女性消費者賒帳，直到對方欠下還不起的高額債務後再逼迫對方下海，甚至安排到海外賣淫；日本首相岸田文雄昨（21日）對此就表示將會加強取締這類行為。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《日本放送協會》、《每日放送》等日媒報導，大阪主要商業區之一道頓堀，近期夜間出現許多女性在該處「站壁攬客」，記者還直擊有男性帶女子離開一陣子後，返回原地給現金的畫面，這些女子往往是前往惡質男模店消費後，因為店家高額賒帳導致欠下天價債務，最後被牛郎要求「站壁」賣淫。

面對惡質男模引發的社會問題，日本在野黨立憲民主黨昨（20）在國會召開在野政黨聽證會，要求首相岸田文雄應該正視問題的嚴重性，依據風俗營業法加強取締。聽證會上，有受害女性和家屬公開受害經過，例如最初是透過社群平台認識了牛郎，因為對方會照顧她的身心狀況，並帶給她自我肯定感，讓她前前後後在對方身上花費超過1000萬日圓（約台幣204萬元）。

也有惡質牛郎會讓女生喝醉，在沒有意識的狀態下擅自點高額的香檳，並要求支付巨額的「賒帳付款」，若女方表示無法分擔，就會叫她們下海賺錢，男公關就會主動詢問她是否要前往東南亞、香港、澳門、澳洲等地進行海外賣淫。

受害家屬透露，女兒原先在朋友邀約下到男公關店遊玩，儘管第一次消費只要3千日圓（約新台幣636元），但在男公關生日時卻賒帳200萬日圓，導致她在還不出債務的痛苦情緒下反覆嘗試輕生，這種獨特的賒帳文化讓許多沒有還款能力的消費者更敢大肆揮霍，形成債滾債的連鎖反應。

另一名年僅20歲的受害女性表示，陷入「牛郎坑」的她每天都會接到對方問他何時才能還錢的電話，日本女性支援團體則指出，有些曾與非法團體有勾結的傳播經濟公司，現在轉而與這些男公關合作，安排女性到海外賣淫，有些女消費者一旦聽從對方的建議出國後，從此就會與家人親友失聯且下落不明。

日本眾議院議員鎌田小百合（鎌田さゆり）在聽證會上痛批，這些惡質的牛郎讓許多受害女性賠上人生，要求岸田文雄針對這些惡質牛郎、男模會館與這類商業手段制定應對方法。 

日本首相岸田文雄對此也回應，稱政府將攜手相關部門形成更加緊密的合作，針對上述問題制定對策；厚生勞動大臣武見敬三則在閣僚會議後的記者會上表示，針對惡質牛郎所引發的社會問題，政府將與警方攜手合作，制定相關對策、防止類似案例再度發生。

2年花490萬！日女為牛郎下海　一晚20站壁妹駐大阪「流鶯街」等客

訪日遊客激增！岸田設法應對「旅遊公害」　欲引進AI技術疏導人潮

遊日注意！北海道「漫天雪蟲」嚇到遊客　日媒：5分鐘沾滿全身

遊客太多垃圾激增！日本廣設「智慧垃圾桶」　解決街道髒亂問題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞