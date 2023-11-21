櫻花妹「暈牛郎」欠酒水債！被迫海外賣淫還錢　日本政府出手管制

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面對惡質男模引發的社會問題，日本在野黨立憲民主黨昨（20）在國會召開在野政黨聽證會，要求首相岸田文雄應該正視問題的嚴重性，依據風俗營業法加強取締。聽證會上，有受害女性和家屬公開受害經過，例如最初是透過社群平台認識了牛郎，因為對方會照顧她的身心狀況，並帶給她自我肯定感，讓她前前後後在對方身上花費超過1000萬日圓（約台幣204萬元）。
也有惡質牛郎會讓女生喝醉，在沒有意識的狀態下擅自點高額的香檳，並要求支付巨額的「賒帳付款」，若女方表示無法分擔，就會叫她們下海賺錢，男公關就會主動詢問她是否要前往東南亞、香港、澳門、澳洲等地進行海外賣淫。
受害家屬透露，女兒原先在朋友邀約下到男公關店遊玩，儘管第一次消費只要3千日圓（約新台幣636元），但在男公關生日時卻賒帳200萬日圓，導致她在還不出債務的痛苦情緒下反覆嘗試輕生，這種獨特的賒帳文化讓許多沒有還款能力的消費者更敢大肆揮霍，形成債滾債的連鎖反應。
另一名年僅20歲的受害女性表示，陷入「牛郎坑」的她每天都會接到對方問他何時才能還錢的電話，日本女性支援團體則指出，有些曾與非法團體有勾結的傳播經濟公司，現在轉而與這些男公關合作，安排女性到海外賣淫，有些女消費者一旦聽從對方的建議出國後，從此就會與家人親友失聯且下落不明。
日本眾議院議員鎌田小百合（鎌田さゆり）在聽證會上痛批，這些惡質的牛郎讓許多受害女性賠上人生，要求岸田文雄針對這些惡質牛郎、男模會館與這類商業手段制定應對方法。
日本首相岸田文雄對此也回應，稱政府將攜手相關部門形成更加緊密的合作，針對上述問題制定對策；厚生勞動大臣武見敬三則在閣僚會議後的記者會上表示，針對惡質牛郎所引發的社會問題，政府將與警方攜手合作，制定相關對策、防止類似案例再度發生。