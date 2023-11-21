吳亦凡性騷擾大逆轉！都美竹遭爆「全是假的」 恐怖錄音檔曝光
中國男星吳亦凡於2021年遭到網紅都美竹「毀滅式爆料」有桌酒選妃、對未成年性騷擾等等，引起當地社會高度關注，最終吳亦凡一審遭判13年有期徒刑，包含強姦罪、聚眾淫亂罪等多項罪名，因吳亦凡不服提出上訴，目前案件進入二審。怎料，都美竹的寫手兼好友李恩，竟反過來爆料這些全都是女方憑空捏造的，再度掀起網友熱議。
記者詹鎰睿／綜合報導
「李恩」為都美竹的好友，當年曾幫忙爆料吳亦凡種種惡行，如今卻在微博上公布錄音檔，內容提到，都美竹承認自己謊稱手上握有吳亦凡「性騷擾未成年」的證據，並藉此勒索吳亦凡800萬元人民幣（約3500多萬台幣），都美竹甚至擔心自己如果失敗被起訴，進而扭曲捏造所有事件，就連被吳亦凡性騷擾的多名受害者通通都是假的。
李恩坦言，「說實話，我也沒想到這個錄音檔有機會重見天日...我一直都相信善有善報，惡有惡報，如果有機會的話，我希望她（都美竹）得到該有的結果。」痛批都美竹得不到名利，進而毀滅吳亦凡，「這樣的人，是女權進步道路上的絆腳石，請讓這個利用女權斂財的欺詐者，得到她應有的懲罰。」
另一位都美竹的寫手「貓世霖」也在微博上指出，當年都美竹與吳亦凡發生關係後，還向朋友們炫耀此事，怎料半年後卻謊稱是被男方侵犯、性騷擾，「她（都美竹）不管事實前後有多衝突，她還是緊咬強Ｘ不放，因為她想讓他（吳亦凡）死，必須讓他死，否則就換她因詐欺被關10年。」
相關消息曝光後，立刻獲得中國網友大肆瘋傳，大家都對於突如其來的翻轉感到震驚，但也有人質疑錄音檔的真實性，若真的沒有證據，吳亦凡就不可能被定罪，而且還要入獄服刑。此外，李恩也透露，吳亦凡的律師將在下禮拜把這些證據，一併上交法庭，至於判決結果如何，還有待官方說明。
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