親中卡麥隆任英國外相 英駐台代表：謹慎對中、台英關係不變
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）13日宣布改組內閣，他任命同黨籍的前首相卡麥隆（David Cameron）為外交大臣，然而，卡麥隆過去被視為是親中派的政治人物，被認為與現任英國政府的立場相悖。對此，英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）今（21）日表示，卡麥隆已強調他對印太地區及相關中國事務的態度，與英國過去這幾年來的立場基本一致；他說，英國會用「保持清晰」來觀察英中關係的平衡，並不預期會被要求改變任何與台灣的關係。
記者邱新博／台北報導
英國駐台灣商業辦事處今天舉辦媒體茶敘，英國駐台代表鄧元翰闡述台英關係表示，台灣與英國在本月8日簽署「深化貿易夥伴關係協議」（ETP Arrangement），是雙邊關係的重要時刻，明確了未來在雙邊投資、數位貿易、能源與淨零碳排三大領域的優先協商事項；而雙方在教育方面的交流也持續蓬勃發展，不僅有超過4800名台灣學生在英國深造，成為台灣第二大的留學目的地，第一個台英大學聯盟「台英高等教育聯盟」日前也在愛丁堡成立。
鄧元翰同時也讚揚了台灣在風力發電與半導體產業的發展，另外他表示，上個月是英國在台辦事處成立滿30周年，象徵台英關係強健且持久；英國也支持台灣有意義的參與國際組織，並明確且堅持恪守建立自由開放印太地區的承諾，如同英國政府在今年《外交國防安全政策綜合檢討報告（Integrated ReviewRefresh）》中所闡述的，英國和七大工業國（G7）夥伴一起重申台海和平與穩定的重要性，是國際社會安全與繁榮所不可或缺的。
談到媒體關心的卡麥隆就任英國外相的議題，鄧元翰強調，英國政府的立場一致，嘗試與中國建立關係是巨大的挑戰，英國會更謹慎檢視與中國的關係，並願意與中國討論氣候變遷與AI相關等全球的重大挑戰。
鄧元翰說，中國極度難以被忽視，所以英國必須在英中關係之間保持頭腦清晰（clear-eyed），而非被需要與中國互動的事情所蒙蔽。他表示，他不預期會被要求改變任何與台灣關係相關的事情，而是在保護民主、經濟的情況下保持雙邊關係。