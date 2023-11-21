力挺賴蕭配　蔡英文：賴清德、蕭美琴是台灣最好的選擇

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蔡英文說，當時雖然心中有許多的不捨，但也讓她對蕭美琴更有信心。這就是蕭美琴，越是艱困的地方，就越有勇氣和決心。一蹲點就是10年，和花蓮的土地一起呼吸。她曾經翻轉了艱困選區，卻也歷經了選舉挫折，但是她走遍大街小巷的努力身影，依然讓許多花蓮人印象深刻。
蔡英文說，2020年敗選後，蕭美琴並沒有太多時間休息，她再一次身負重任前往美國，在第一線拚戰3年4個月。特別是在這幾年複雜多變的國際局勢中，她如同自己口中的「戰貓」一樣，為國家奮戰的拚勁堅定不移；同時處理國際事務的身手靈巧、穩健、敏捷，不只一步步推進台美關係，為國家爭取最大利益，更讓全世界許多理念相近的國家支持台灣。
蔡英文誇讚，這就是蕭美琴，愈艱難的地方，愈前行，總是在第一線為台灣「撩落去」。蕭美琴在記者會上說，謝謝她的鼓勵和祝福，反而是她要謝謝蕭美琴，「為了台灣，哪裡需要蕭美琴，蕭美琴就在哪裡。」
蔡英文說，蕭美琴回來了，但她希望賴蕭能把台灣繼續帶向國際。全世界都在關注台灣的選舉，關注台灣人民的選擇、台灣的下一步，沒有走錯路的空間。而賴蕭有絕佳的合作默契，也有許多共同點。兩人都從基層的民意代表出身，曾經在立法院擔任同事，也都有中央政府的完整歷練，洗練出穩健處理國際事務的能力。也都對治理國家有願景、對守護價值有堅持，讓台灣的民主、自由能夠永續，更是他們最深的連結。
蔡英文說，自己與賴清德，是現在讓台灣走在正確道路上的夥伴。而自己相信，賴清德和蕭美琴，更可以帶領國家走向壯大台灣、融入世界的未來，「請大家跟我一起，全力支持賴清德、蕭美琴，選對的人、走對的路，我們一起撩落去，為國家團結做伙拚。」
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