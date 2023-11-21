男大生「連直播5晚」玩《原神》猝死！實習公司只願付人民幣5千元

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根據死者的平台帳號紀錄，他在直播的遊戲是中國熱門手遊《原神》，死者父親稱兒子同學告訴他，李姓男大生一直不願意上夜班，但公司主管經常規勸他們晚上直播打賞的人，賺的錢也會更多；但河南琴意文化公司反駁，稱公司與李男簽署的是《主播及公會合作協議》，雙方沒有僱傭關係或實習關係，再加上李男是「結束工作後返家死亡」，與公司並沒有關係。
該公司表示，對於李姓男大生夜間直播的情況並不知情，也不會強制要求主播在夜間進行直播，出於人道關懷，只能給死者家屬人民幣5000元的撫慰金。
李父表示，兒子的身體一向很健康，也沒有心臟病，去年體檢顯示各項指標都很正常，只要安穩過完實習階段，預計明年6月就可以順利畢業，兒子還告訴他找到了一家直播公司做遊戲主播，保底能拿到3000元的底薪，「我也不懂是什麼樣的公司，他說他們宿舍4個人，其餘3個都在這家公司當主播，我覺得有同學一起照應，問題應該也不大。」
不料，就在連續熬夜遊戲直播結束後，返回租屋處休息的李姓男大生忽然在床上展現急促呼吸，同學怎麼叫都叫不醒，就算救護車到場搶救也無力挽回，事後派出所更出示一張死因寫著猝死的「非正常死亡」死亡證明。
李父痛批，出事後兒子任職的公司不僅沒有進行任何溝通、慰問，態度更是完全置之不理，「我去到公司，他們直接派了一個法務出面，說只能給5000元的撫慰金，如果有其他要求，讓我去法院起訴他們，態度非常強硬。」
澎湃記者聯繫該公司的法務後，對方則稱公司的招聘要求就是18歲以上、會打遊戲，「我們提供場地，有人給主播打賞，我們就從裡面抽成，就是這種簡單的合作關係，相當於是一個兼職」，強調雙方簽的是合作協議，「雙方沒有任何僱傭關係或者勞動合同，再加上他是在自己租住的出租屋出事的，但凡他是在公司出事，我們都會承擔責任，但現在我們沒有什麼責任。」
該名法務也坦言，遊戲直播行業確實存在過勞的隱患，「一般這一行招的都是愛打遊戲的人，一邊玩遊戲一邊還能掙錢，很多主播這個度就容易把握不好」，至於李姓男大生的情況，「公司出於人道主義，只能給家屬5000元的撫慰金。同時，公司將會對主播進行培訓，提醒主播注意勞逸結合、不要熬夜。」