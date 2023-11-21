森川葵「血輪眼」發威！征戰疊杯亞錦賽摘下金牌 她3年前才剛學
日本女星森川葵，因為在節目《真假驗證中》拜訪各式各樣的職業達人，結果迅速學會別人苦練多年的技能而聞名，被日本媒體譽為「狂速森川」，在台灣也深得粉絲喜愛，擁有「血輪眼葵」的美名。沒想到森川葵日前跑去韓國參加2023疊杯亞錦賽，並拿下1金、1銀、1銅的佳績，更讓人驚訝的是，她3年前才剛學，再度引發熱議。
記者詹鎰睿／綜合報導
19日在韓國舉辦的2023競技疊杯亞錦賽，吸引來自亞洲各國好手前來參賽，有許多選手更是從小就開始訓練，沒想到3年前才第一次接觸到疊杯的森川葵，竟強到代表日本參賽，最終分別拿下團體女子組金牌、雙人女子組銀牌以及個人女子組銅牌，表現相當優異。
隔日，森川葵也在社群平台上分享好消息，她興奮地感謝教練以及隊友們的支持與鼓勵。貼文曝光後，立刻掀起日本網路論壇一陣熱議，直呼：「會不會太強了啊！」而森川葵的訓練過程，也將在節目上全程播出。
現年28歲的森川葵，似乎擁有超強的學習能力，成功在節目《真假驗證中》爆紅，舉凡撲克牌、骰子、乒乓球、飛鏢、射箭、溜溜球都能瞬間學會，每次都可以把大師們嚇到目瞪口呆，不禁懷疑人生，而在3年前，森川葵首次接觸疊杯，在老師的指導下迅速學會所有流程，並刷新日本當時最快的紀錄。
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