▲ 【試駕】歐林老師果然會教，讓Volvo XC60 Recharge Polestar Engineered T8文武雙全

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Volvo致力於打造安全車款，因此旗下車型規配表上的安全配備都洋洋灑灑超過2頁，也因如此Vovlo於消費者心中就營造出安全的形象，但其實在安全之餘Vovlo車款也具有一定操控樂趣，尤其是這次試駕有配置Ohlins懸吊系統的XC60 Recharge Polestar Engineered T8 Polestar。
除配備清單上ACC主動車距控制巡航、PAII智能駕駛輔助、倒車車側警示主動煞車、對向來車閃避輔助主動煞車、行人偵測完全主動煞車…等滿滿的安全系統與Google車載資訊娛樂系統外，XC60 Recharge Polestar Engineered T8所搭載的2.0升渦輪引擎，就已提供310hp最大馬力與40.8kgm峰值扭力，除此之外因PHEV系統緣故，配置的18.8kWh電池不僅能提供86公里純電行駛里程，亦額外給予145hp/31.5kgm動力，如此一來讓XC60 Recharge Polestar Engineered T8有著455hp/72.3kgm最大輸出，而在此性能推動下只要4.9秒就能加速至100km/h。
看到此性能規格可別以為XC60 Recharge Polestar Engineered T8就是台硬派武車，在Hybrid模式自然踩踏能量是以極為敏捷且順暢的方式輸出，其態度可以讓人一派輕鬆的在都會地區穿梭，但只要稍加對油門施壓引擎蓋底下能量就會甦醒逐漸湧現，接著就會獲得相當帶勁的推力，若是突然重踩配置的八速自排變速箱也能立即給予最適當的檔位回應更強大的能量，當然更不用說在Polestar模式，全力更直接的輸出反應與檔位延遲升檔設定，於各方面帶來比Hybrid模式更強勁的加速反應。
但真正讓XC60 Recharge Polestar Engineered T8充滿樂趣其實是配置的懸吊系統，一直以來Volvo的Polestar車型都有著很高的評價，因為都會配置Ohlins懸吊系統。Volvo新世代車型都已有一定操控水準，而身為休旅車型的XC60也有頗為穩定的表現，但配置Ohlins懸吊的XC60 Recharge Polestar Engineered T8在彎中卻帶來和印象中截然不同的表現。低速通過穩定自然不用多說，即使刻意提高速度進出彎，Ohlins懸吊都能穩穩地將車重近2.2噸的XC60撐住，完全不像是一輛休旅車該有的表現，且過程中不會感受到任何刻意將側傾抵銷的行為，而是以渾然天成先天就有此能耐的態度呈現，也因如此就算彎中路面不平或快速連續轉向車輛都能維持穩定。
雖然XC60 Recharge Polestar Engineered T8要比XC60 Recharge T8 Ultimate多支出34萬元，除全車系標配完善貯備安全系統外，則有多了Polestar Engineered徽飾、亮黑後視鏡、側窗亮黑飾條、21吋輪圈、20吋前煞車碟盤、Nappa真皮跑車座椅搭配運動織布，及Polestar Engineered專屬引擎室拉桿、Polestar Engineered亮黃安全帶、Akebono前卡鉗、Ohlins懸吊系統，光是上述配備就以物超所值了，更別說所帶來的動態表現。