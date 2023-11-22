▲Pernis蜂鷹首創最強『雙鏡頭防震防抖』行車記錄器登場

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安裝Pernis蜂鷹 MS298WG摩托車行車記錄器情境照。

× 安裝Pernis蜂鷹 MS298WG摩托車行車記錄器情境照。

影像新領域 雙鏡頭防震防抖EIS技術 x Super HDR高畫質3D降噪





全新Pernis蜂鷹 MS298WG摩托車用前後雙鏡頭行車記錄器，搭載台灣聯詠Novatek最新主控芯片，只要開啟前後雙鏡頭真實EIS防抖影像技術，即使因應各種崎嶇不平的路況，在騎乘狀態下所錄製的影像依舊清晰穩定，如同騎乘在平鋪的路段上。





前後雙鏡頭皆採用Sony Starvis晶片，搭配前後 F1.8 大光圈和140 度廣角，更運用全新影像調教技術3D降噪，成就Super HDR，相較HDR色彩飽和度更高、文字辨識更清晰；即使在夜間低光源的環境，仍確保高清影像，招牌、車燈清楚不過曝，錄影畫面不會嚴重過曝甚至慘白；其鏡頭採用6G全玻璃鏡片，加上特殊AR光學鍍膜技術，讓雨天水珠在鏡面快速滑落，不錯過紀錄任何細節。





可自由點擊功能選單，將EIS防抖技術和高清畫質Super HDR同時開啟，兼容兩款強大影像技術於一機，不論騎乘在各種路面和場域、白天或晚上、晴或雨，都能確保高優質影像，滿足最佳效能。





開啟EIS防抖影像技術，在夜晚路面不平的路段仍可清晰辨識文字。

× 開啟EIS防抖影像技術，在夜晚路面不平的路段仍可清晰辨識文字。

業界最高等級全機IP67高倍數GPS數位儀表紀錄最流暢





Pernis蜂鷹 MS298WG摩托車行車記錄器主機、鏡頭採用業界最高等級IP67防水防塵，安裝在任何位置都安心；2.7吋主機螢幕可切換為數位儀表模式，即時顯示掌握時數不卡頓，搭配高倍速GPS天線紀錄加倍流暢；耐高溫超級電容使用穩定，TS碼流以秒寫入技術，確保資料不遺失，同時提供SuperMP4雙錄影格式選擇，更支持雙鏡頭1080P 60幀的錄影格式。





MS298WG標配5Hz GPS，可記錄行駛軌跡及時間、速度，並支援WiFi，於行動裝置下載iOS /Android系統的MyCAM App（拍立傳），無需取出行車記錄器裡的記憶卡，一手掌握即時畫面、播放及下載，並可進行完整產品選項設置。





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最懂騎士的Pernis蜂鷹 創新主機設計多元燈號模式及多功能手動鎖檔鍵





主機創新設計可自由切換燈號模式，包含車廂燈、呼吸燈、跑馬燈，若將主機安裝於車廂內，在裝照低的環境欲尋找車廂物品，隨手按下主機燈快捷鍵，即可充當車廂燈照明等用途，協助車主因應各種使用情境，便利性再升級；以及多功能手動鎖檔鍵，輕鬆完成鎖檔、Wi-Fi開啟/關閉、拍照三項操作，關鍵時刻有助重點行車影片畫面，避免因循環錄影而被覆蓋之困擾。





開啟主機燈快捷鍵，即可充當車廂燈照明等用途。

× 開啟主機燈快捷鍵，即可充當車廂燈照明等用途。

Pernis蜂鷹 MS298WG建議售價NT$9,900。