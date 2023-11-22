▲面面俱到的好夥伴！Volvo V60 Recharge T8 AWD展現最高價值

我是廣告 請繼續往下閱讀
簡約的北歐美學，同樣貫穿在車室內。要能滿足駕駛本身對於駕馭熱情的一己之慾、要能符合全家用車的健康本位、要能接軌當代人對於3C科技的高度需求，面面俱到的V60 Recharge T8費盡心思。雙前座椅具備多向電動調整功能， Ultimate車型上甚至升級了Nappa透氣真皮搭配雙前座冷熱通風功能；V60全車系列為標配的CleanZone純淨車室系統，以CZIP遙控循環換氣科技與IAQS車室空氣品質監測系統，確保車內的空氣品質以外，V60 Recharge Ultimate T8 AWD車型上更配備了AP高效複合清淨科技，以AIU電濾式集塵淨化程序、靜電纖維活性碳濾網、APMS車室空氣微粒監測系統等技術，打造最無害無毒的座艙空間。
列為標準配備的Google車載資訊娛樂系統，直接串接現代人高度倚重的Google平台，從登入帳號開始，導航、音訊、通訊等功能快速使用，更可以透過Play商店平台，下載符合車用與實際使用需求的App應用程式，打造最符合車主使用需求的數位平台，而受到許多車友愛用的Apple CarPlay手機整合功能也同樣配備，數位裝置的使用便利性毋庸置疑。
4778mm車身長度，讓V60擁有適合於台灣多數用車環境中穿梭的適切尺碼，並透過同級中最長的2872mm軸距，將車內空間極大化，前後座乘客都可以感受到寬敞舒適的乘坐空間。V60在標準乘坐狀態下就擁有傲人的519公升，並可透過後座椅背的打平變化機制，讓最大置物容積來到1431公升之譜。
要於引擎科技面向做到面面俱到，過去的動力科技總需要在性能與節能面向拉扯，但V60 Recharge T8 AWD透過可插電式油電動力系統完美兼顧，搭載著18.8kWh的鋰電池組與可輸出145hp/31.5kgm的電動馬達，整合2.0升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，綜效馬力最大可達到驚人的455hp以外，峰值扭力更高達72.3kgm的境界，僅需短短4.6秒就可完成0-100km/h加速過程。繳出如此頂尖性能數據之餘，還可提供最高140km/h的純電極速，以及搭配Geartronic 8速自排變速箱的架構，提供B檔位動能回充功能機制，更達成了58.2km/L官方平均油耗數據。面面俱到的動能表現，V60 Recharge T8 AWD應該就是當前內燃機動力科技時代的最佳體現。
除了透過強悍性能輸出所達成的駕馭樂趣，V60 Recharge T8 AWD透過內燃機與電動馬達的完美搭配所構築的eAWD四輪驅動技術，可以對應更多不同道路環境，面對出遊時不確定的路面狀況，或是突如其來的大雨所造成的溼滑路面，eAWD四輪驅動技術都能有更好的穩定性與循跡表現。
當然，如果要更進階的駕馭樂趣也完全沒有問題。立基於V60 Recharge T8 AWD自身高潛力的引擎基礎，車主可選配Polestar Engineered Optimisation引擎升級套餐，藉由擁有打造高性能車款豐富經驗的Polestar親自操刀，針對引擎輸出與變速箱換檔邏輯提供更運動化的感受，僅需60分鐘就可升級完成，且耗油量與排放量不變，也不會影響原廠保固，限時提供8折升級優惠，僅需45,600元就可釋放V60 Recharge T8 AWD更多潛能！
Volvo領先全車壇的安全科技，也是讓V60 Recharge T8 AWD擔任完美家庭用車的關鍵，PAII智能駕駛輔助系統的搭載，從前方的ACC主動車距控制巡航系統、碰撞警示暨完全主動煞車系統、行人/單車客偵測暨完全主動煞車系統，到車側的BLIS駕駛視覺盲點資訊系統含轉向輔助、LKA車道維持輔助系統，與車後的後方來車碰撞預防警示暨主動煞車系統等，打造全方位的預先避險表現，達到面面俱到的安全防護等級。
在當前車壇發展已極趨成熟之階段，每一款車都賦予了不同的個性與任務，以Volvo V60所處的級距中，有對手強調著熱血的操控樂趣、有些強調著德式豪華的用車饗宴，有些則強調著科技之上的用車思維，而對於Volvo V60而言，則是從品牌所著重的VOLVO for Life以人為本邏輯思考，從用車者的各種面向與情境出發，打造一款可以符合各種需求、各種用車環境的最佳生活夥伴。
不僅如此，Volvo也持續聆聽市場聲音、瞭解用車者的使用回饋，針對先前V60車系部分車款的傳動軸異音問題，縱使沒有影響行車安全疑慮，但也積極主動進行料件更新動作，以提供車主最優質的用車體驗。
當然，除了V60 Recharge T8 AWD可以在生活中扮演好面面俱到的角色，甫問世不久的V60 Plus B3同樣表現很精彩。透過Mild Hybrid輕油電動力輔助，讓其原有的163hp/27kgm動力輸出更獲得額外的11.8hp動力輔助，且搭配七速雙離合器變速系統高效傳輸後，也可同步坐擁15.5km/L油耗表現。而更重要的是，V60 Plus B3上市初期更限時包含價值81,900元的「Plus Pack」舒適與科技套件，並將原價185萬的車價以179萬優惠價格限時推出，在當前物價高漲、同級對手紛紛躍上200萬車價門檻之際，V60 Plus B3更是抗漲生活中不可多得的好伴侶。