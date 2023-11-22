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面面俱到的好夥伴！Volvo V60 Recharge T8 AWD展現最高價值

▲面面俱到的好夥伴！Volvo V60 Recharge T8 AWD展現最高價值
▲面面俱到的好夥伴！Volvo V60 Recharge T8 AWD展現最高價值

2GameSome - 有車賞

許多人在出了社會、成家立業之後，總想要面面俱到，期望在職場中擔任出色要角、在家庭中扛起一間責任，還希望在滿足社會期待時，別忘了小時候內心對於世界熱情的初衷。當然，如此高標準的自我要求是辛苦的，但如果也能找到志同道合又懂你的夥伴，會輕鬆許多。來自Volvo旗下的V60 Recharge T8車型，擁有著可插電式的油電雙動能全面科技實力，兼具性能與節能的面面俱到思維，絕對會是你在堅持面面俱到的路途上，不可或缺的重要夥伴。

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為了要禁得起不同審美角度與時空背景的考驗，立基斯堪地那維亞的美學基礎，Volvo V60車身造型上沒有許多張牙舞爪的設計線條，而是以經久耐看的俐落語彙鋪陳全車，並透過適切的亮點畫龍點睛，雷神之鎚的頭燈如此，從上而下攀著D柱而下的LED尾燈也是如此。V60 Recharge T8更透過了恰到好處的鍍鉻裝飾在水箱罩與側窗框等處點綴，展現其於車系中的旗艦身份。當然，內蘊的運動個性可以在18吋5輻雙肋黑鑽石切割鋁合金輪圈中發現，若選擇了V60 Recharge Ultimate車型，更有19吋的6輻黑鑽石切割鋁合金輪圈透露更多的不凡個性。

試駕車款為V60 Recharge Plus T8，建議售價為新台幣240.6萬元。
試駕車款為V60 Recharge Plus T8，建議售價為新台幣240.6萬元。
雷神之鎚的LED頭燈完美兼容辨識度與照明性能。
雷神之鎚的LED頭燈完美兼容辨識度與照明性能。
車頂載物軌有著極佳實用性。
車頂載物軌有著極佳實用性。
從上而下攀著D柱而下的LED尾燈為V60車尾最佳辨識特色。
從上而下攀著D柱而下的LED尾燈為V60車尾最佳辨識特色。
簡約的北歐美學，同樣貫穿在車室內。要能滿足駕駛本身對於駕馭熱情的一己之慾、要能符合全家用車的健康本位、要能接軌當代人對於3C科技的高度需求，面面俱到的V60 Recharge T8費盡心思。雙前座椅具備多向電動調整功能， Ultimate車型上甚至升級了Nappa透氣真皮搭配雙前座冷熱通風功能；V60全車系列為標配的CleanZone純淨車室系統，以CZIP遙控循環換氣科技與IAQS車室空氣品質監測系統，確保車內的空氣品質以外，V60 Recharge Ultimate T8 AWD車型上更配備了AP高效複合清淨科技，以AIU電濾式集塵淨化程序、靜電纖維活性碳濾網、APMS車室空氣微粒監測系統等技術，打造最無害無毒的座艙空間。

座艙內以簡約的北歐設計美學貫穿。
座艙內以簡約的北歐設計美學貫穿。
V60全車系列為標配的CleanZone純淨車室系統，有效確保車內的空氣品質。
V60全車系列為標配的CleanZone純淨車室系統，有效確保車內的空氣品質。
雙前座椅具備多向電動調整功能，不同體型乘客都可找到最舒適的乘坐姿勢。
雙前座椅具備多向電動調整功能，不同體型乘客都可找到最舒適的乘坐姿勢。
雙前座腿部延伸支撐裝置可以電動調整。
雙前座腿部延伸支撐裝置可以電動調整。
列為標準配備的Google車載資訊娛樂系統，直接串接現代人高度倚重的Google平台，從登入帳號開始，導航、音訊、通訊等功能快速使用，更可以透過Play商店平台，下載符合車用與實際使用需求的App應用程式，打造最符合車主使用需求的數位平台，而受到許多車友愛用的Apple CarPlay手機整合功能也同樣配備，數位裝置的使用便利性毋庸置疑。

列為標準配備的Google車載資訊娛樂系統，借重現代人高度倚重的Google平台，提供最便利的數位科技使用體驗。
列為標準配備的Google車載資訊娛樂系統，借重現代人高度倚重的Google平台，提供最便利的數位科技使用體驗。
4778mm車身長度，讓V60擁有適合於台灣多數用車環境中穿梭的適切尺碼，並透過同級中最長的2872mm軸距，將車內空間極大化，前後座乘客都可以感受到寬敞舒適的乘坐空間。V60在標準乘坐狀態下就擁有傲人的519公升，並可透過後座椅背的打平變化機制，讓最大置物容積來到1431公升之譜。

V60擁有同級中最長的2872mm軸距，將車內空間極大化。
V60擁有同級中最長的2872mm軸距，將車內空間極大化。
標準乘坐狀態下後廂容積就擁有傲人的519公升表現。
標準乘坐狀態下後廂容積就擁有傲人的519公升表現。
透過後座椅背的打平變化機制，讓最大置物容積可來到1431公升之譜。
透過後座椅背的打平變化機制，讓最大置物容積可來到1431公升之譜。
要於引擎科技面向做到面面俱到，過去的動力科技總需要在性能與節能面向拉扯，但V60 Recharge T8 AWD透過可插電式油電動力系統完美兼顧，搭載著18.8kWh的鋰電池組與可輸出145hp/31.5kgm的電動馬達，整合2.0升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，綜效馬力最大可達到驚人的455hp以外，峰值扭力更高達72.3kgm的境界，僅需短短4.6秒就可完成0-100km/h加速過程。繳出如此頂尖性能數據之餘，還可提供最高140km/h的純電極速，以及搭配Geartronic 8速自排變速箱的架構，提供B檔位動能回充功能機制，更達成了58.2km/L官方平均油耗數據。面面俱到的動能表現，V60 Recharge T8 AWD應該就是當前內燃機動力科技時代的最佳體現。

V60 Recharge T8 AWD透過可插電式油電動力系統完美兼顧，綜效馬力可達455hp以外，峰值扭力更高達72.3kgm。
V60 Recharge T8 AWD透過可插電式油電動力系統完美兼顧，綜效馬力可達455hp以外，峰值扭力更高達72.3kgm。
Geartronic 8速自排變速箱架構提供B檔位動能回充功能機制。
Geartronic 8速自排變速箱架構提供B檔位動能回充功能機制。
透過可插電式設計，讓V60 Recharge T8 AWD可達成58.2km/L官方平均油耗數據。
透過可插電式設計，讓V60 Recharge T8 AWD可達成58.2km/L官方平均油耗數據。
提供多種駕駛模式，滿足不同用車環境。
提供多種駕駛模式，滿足不同用車環境。
V60 Recharge T8 AWD僅需4.6秒就可完成0-100km/h加速過程。
V60 Recharge T8 AWD僅需4.6秒就可完成0-100km/h加速過程。
除了透過強悍性能輸出所達成的駕馭樂趣，V60 Recharge T8 AWD透過內燃機與電動馬達的完美搭配所構築的eAWD四輪驅動技術，可以對應更多不同道路環境，面對出遊時不確定的路面狀況，或是突如其來的大雨所造成的溼滑路面，eAWD四輪驅動技術都能有更好的穩定性與循跡表現。

當然，如果要更進階的駕馭樂趣也完全沒有問題。立基於V60 Recharge T8 AWD自身高潛力的引擎基礎，車主可選配Polestar Engineered Optimisation引擎升級套餐，藉由擁有打造高性能車款豐富經驗的Polestar親自操刀，針對引擎輸出與變速箱換檔邏輯提供更運動化的感受，僅需60分鐘就可升級完成，且耗油量與排放量不變，也不會影響原廠保固，限時提供8折升級優惠，僅需45,600元就可釋放V60 Recharge T8 AWD更多潛能！

V60 Recharge T8 AWD結合內燃機與電動馬達所構築的eAWD四輪驅動技術，可以對應更多不同道路環境與滿足不同使用需求。
V60 Recharge T8 AWD結合內燃機與電動馬達所構築的eAWD四輪驅動技術，可以對應更多不同道路環境與滿足不同使用需求。
Volvo領先全車壇的安全科技，也是讓V60 Recharge T8 AWD擔任完美家庭用車的關鍵，PAII智能駕駛輔助系統的搭載，從前方的ACC主動車距控制巡航系統、碰撞警示暨完全主動煞車系統、行人/單車客偵測暨完全主動煞車系統，到車側的BLIS駕駛視覺盲點資訊系統含轉向輔助、LKA車道維持輔助系統，與車後的後方來車碰撞預防警示暨主動煞車系統等，打造全方位的預先避險表現，達到面面俱到的安全防護等級。

V60延續Volvo領先車壇的安全規格，主被動安全表現皆為最高水準。
V60延續Volvo領先車壇的安全規格，主被動安全表現皆為最高水準。
V60全車系搭載PAII智能駕駛輔助系統，打造全方位的預先避險表現。
V60全車系搭載PAII智能駕駛輔助系統，打造全方位的預先避險表現。
360度還車輔助攝影機附車頭180度視角輔助，可協助駕駛更輕易判斷車身周遭環境，提升用車安全。
360度還車輔助攝影機附車頭180度視角輔助，可協助駕駛更輕易判斷車身周遭環境，提升用車安全。
在當前車壇發展已極趨成熟之階段，每一款車都賦予了不同的個性與任務，以Volvo V60所處的級距中，有對手強調著熱血的操控樂趣、有些強調著德式豪華的用車饗宴，有些則強調著科技之上的用車思維，而對於Volvo V60而言，則是從品牌所著重的VOLVO for Life以人為本邏輯思考，從用車者的各種面向與情境出發，打造一款可以符合各種需求、各種用車環境的最佳生活夥伴。

不僅如此，Volvo也持續聆聽市場聲音、瞭解用車者的使用回饋，針對先前V60車系部分車款的傳動軸異音問題，縱使沒有影響行車安全疑慮，但也積極主動進行料件更新動作，以提供車主最優質的用車體驗。

當然，除了V60 Recharge T8 AWD可以在生活中扮演好面面俱到的角色，甫問世不久的V60 Plus B3同樣表現很精彩。透過Mild Hybrid輕油電動力輔助，讓其原有的163hp/27kgm動力輸出更獲得額外的11.8hp動力輔助，且搭配七速雙離合器變速系統高效傳輸後，也可同步坐擁15.5km/L油耗表現。而更重要的是，V60 Plus B3上市初期更限時包含價值81,900元的「Plus Pack」舒適與科技套件，並將原價185萬的車價以179萬優惠價格限時推出，在當前物價高漲、同級對手紛紛躍上200萬車價門檻之際，V60 Plus B3更是抗漲生活中不可多得的好伴侶。

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