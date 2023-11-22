台南北門光電工程槍擊案！主嫌投案「有勾串、滅證之虞」遭聲押
本月15日晚間，台南市北門區發生光電工程槍擊案，台南市警局偵報請台南地檢署指揮偵辦，於19日逮捕許姓槍手到案，後台南地院裁定羈押；21日，另名在逃吳姓男子，主動向刑警大隊投案，台南地檢署複訊之後，認為吳男犯罪嫌疑重大，且恐有勾串、湮滅證據之虞，被檢方當庭諭知逮捕後，向台南地院聲請羈押。
記者林盈君／綜合報導
據了解，吳姓男子與黃姓男子，疑因光電工程導致衝突，11月15日，雙方相約在北門區北門里某宮廟談判，不料過程中，吳男一方突然有名黑衣人連開數槍，所幸無人受傷；警方獲報後，立刻組成專案小組調查，11日19日下午，掌握36歲許姓槍手從菲律賓返台，隨即派員赴桃園機場逮人，檢方訊後認其罪嫌重大，向台南地院聲請羈押；吳男則於21日，向台南市刑警大隊投案。
經台南地檢署檢察官訊問後，認為吳男涉嫌重大，且有勾串、湮滅證據之虞，檢察官當庭諭知逮捕後，向台南地院聲請羈押。初步了解，本案疑似因光電工程下游包商，施工進度遭阻所導致的衝突事件，全案持續積極偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110