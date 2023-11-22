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台灣成第三！越南旅客來源國大洗牌　電子簽證讓台人赴越意願激增

▲越南開放電子簽證後，台灣成為越南第三大旅客來源國。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南開放電子簽證後，台灣成為越南第三大旅客來源國。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南政府在8月15日開放台灣旅客可申請電子簽證，台灣旅客在9月便超越美國成為越南第三大旅客來源國，僅次於韓國和中國，足見電子簽證政策對台灣自由行旅客而言，吸引力相當大。

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根據越南國家旅遊局統計，台灣旅客赴越人次於9月底超越美國，成為越南第3大旅客來源國，至10月底累計近67萬台灣旅客人次到訪越南，年增率為8倍。現在台灣旅客赴越南的電子簽證可自行上網申請，入境單次僅需25美金（約等同於新台幣785元），免去先前須額外委由業者辦理入境許可的費用。

尚未開放電子簽證前，台灣赴越南的簽證費曾高達六千元，甚至超過1萬元，主要是申請「入境許可函」的高昂代辦費用。越南政府統計數據顯示，台灣旅客人次於9月底超越美國，成為越南第3大旅客來源國，至10月底累計近67萬人次到訪越南，顯見電子簽證政策成效。

台灣散客受訪時，都對越南的電子簽證政策感到相當開心和支持。一名台灣男子說：「原本今年初就想來越南玩，結果簽證費一問之下要六千元到一萬，光簽證就比我機票加上飯店的費用還貴，當下就打退堂鼓。開放電子簽證後才來越南，省下一筆可觀的費用。」

不過，想要來越南自由行的台灣旅客，要注意過海關時偶爾會遇到越南海關「索要小費」，雖然越南政府已明文禁止不可要小費，但仍有海關會故意為之，此時旅客可選擇忽略；再來，到越南後要小心計程車或觀光區人力車敲竹槓，建議旅客下載「Grab」或其他叫車軟體，用軟體叫車或請飯店代為叫車，避免被當肥羊騙車資。

如今越南開放電子簽證至今已三個月，過去曾出現電子簽證網站很卡、國籍只能選「中國台灣」、未能在承諾天數內核發簽證和簽證申請後需等待數天等等問題，目前已逐漸改善。成功申請到簽證的台灣旅客表示，送件後平均要等3至5個工作天，如果上交的表格無誤，通常3天後便能拿到簽證，列印後就可以帶著簽證出國和入境，非常方便。

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