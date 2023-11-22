蛋價連兩週不調！老雞淘汰將有漲價空間？陳駿季回應了
國內蛋價連3週下跌後，近2週都沒有調整，維持在產地價每台斤38.5元、批發價每台斤48元，北市蛋商公會理事長林天來近期提到，可能與天冷、消費者需求提升有關，而近期持續淘汰老雞，未來可能有漲價空間。對此農業部代理部長陳駿季表示，農業部會持續監測產業鏈的老雞汰換與雞蛋價格變動。
記者林志怡／台北報導
林天來昨（21）日接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，近期天氣轉涼、民眾與家庭的消費力道有回來，這週的蛋價不會做出調整，維持產地價每台斤38.5元、批發價每台斤48元，而南部雞場近期陸續淘汰不少老雞，預期接下來生產量可能微幅下降，若需求持續增加，屆時將有漲價空間。
此外，北市蛋商公會常務理事劉威志表示，液蛋禁令還未解除，因此團膳方面的雞蛋採購需求還沒有明顯回來，而目前蛋雞場與蛋商庫存壓力仍在，即使後續買氣持續回升，仍會需要一段時間才能緩解。
對於近期蛋價變動，陳駿季今（22）日上午接受媒體聯訪表示，國內雞蛋價格是由市場機制決定，而目前雞蛋場量維持每天2400萬顆上下，足以供應國內過往需求，至於後續天氣逐漸轉冷、需求量增加，國內雞蛋後端需求也可能持續提升。
此外，陳駿季說，農業部也會持續監測產業鏈中的老母雞、換羽雞汰換，並監控國內蛋價，並積極調節產業結構，也呼籲目前仍禁止校園使用液蛋的縣市，儘速恢復國產液蛋使用，可拉抬國內雞蛋需求，也可間接刺激消費者購買。