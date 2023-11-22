迎黑色星期五！嘉義飯店每人每晚775元 明中午12點「開搶兩天」
飯店住宿也有黑色星期五優惠！天成文旅-繪日之丘明（23）日12：00至2023年11月25日的12：00，推出感恩回饋限時48小時快閃優惠限時搶購，入住期間為2023年11月24日至2024年3月31日，凡預定此專案享有週日至週四精緻客房，免費升等溫馨家庭四人房，專案優惠價3,099元，並享有翌日豐美早餐，平均每人每晚775元，週五每房則只要加價1,500元。而瑞穗天合國際觀光酒店也同樣將於明(23)日中午12:00推出感恩回饋限時48小時快閃，雙人週一至週四一泊二食8,999元起。
記者葉盛耀/綜合報導
走訪嘉義市區，可選擇入住位在嘉義市區的天成文旅-繪日之丘，飯店特地準備多達50種古早味零食、餅乾與糖果，希望旅客們能一起回味童年好滋味，還有各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機等，以及最受孩童歡迎的熱門設施嘟比碰碰車，滿足孩童小樂趣。
明（23）日12：00至2023年11月25日的12：00，天成文旅-繪日之丘推出感恩回饋限時48小時快閃優惠限時搶購，入住期間為2023年11月24日至2024年3月31日，凡預定此專案享有週日至週四精緻客房，免費升等溫馨家庭四人房，專案優惠價3,099元，並享有翌日豐美早餐，平均每人每晚775元。
另外，瑞穗天合國際觀光酒店也搶搭11月24日歐美黑色星期五折扣的熱潮，將於明(23)日中午12:00推出感恩回饋限時48小時快閃，雙人週一至週四一泊二食8,999元起，優惠入住期間至明年3月31日。
雙人入住城堡溫馨家庭房或城堡豪華家庭房9,999元起，亦可選擇週日入住另加價2,100元，由於0到5歲幼童可享免費入住，城堡精緻客房可優惠一位，城堡溫馨家庭房和城堡豪華家庭房可優惠兩位。價格包含芳泉百匯早餐、晚餐一泊二食，館內各式水陸設施無限暢玩等。