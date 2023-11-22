不是韓國瑜！學者點名侯友宜副手　「他」對上蕭美琴仍有一搏

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鈕則勳推測可能的人選有四人，一為「韓國瑜」，他是「議題戰力牌」，即便對拓票中間選民與年輕族群，可能力有未逮，但是韓的議題造勢能力可以跟柯文哲力拚，此外也能夠破柯郭合想要拉韓入陣的企圖，即便他現在名列不分區的第一名，但是若侯韓配真的成局，名單後面的人選遞補上來應該也沒有問題。
鈕則勳再指，就是郭柯合、如果破局分別參選的話，侯韓聯手的戰力就相對變強，如果能夠形塑藍綠政黨對決的氛圍，未必完全沒有逆轉勝的機會，就看侯怎麼拜託他，韓如何取捨了。
鈕則勳說，二為夏立言，他是「專業形象牌」，畢竟侯在兩岸與國際關係的專業上面不是很熟稔，而夏立言不僅擔任過政務官，有其高度，又有在外交與兩岸的專業，可和侯互補，有「功能性定位」。
鈕則勳提及，特別是在賴清德打出蕭美琴牌的時候，如果夏擔任副手，也可以平衡蕭美琴在外交方面的專業，而夏熟稔兩岸，也能夠跟國民黨傳統的相對優勢，如最能維持兩岸關係、讓兩岸對話進行串聯，若是能夠將議題主導到兩岸或者是和平與戰爭的選擇，對侯來說仍有一搏的機會。
鈕則勳說，三為柯志恩，雖然她呼聲頗高也是「清新形象牌」，但是政治能量稍弱、全國知名度也不足以和蕭美琴抗衡，雖能夠開拓婦女票，但對年輕選票的開拓，恐怕也有局限性，功能性定位反而不如夏立言。
鈕則勳指出，朱立倫可能是最後不得不的選擇，當其他的次佳選擇都無法成局時，朱立倫可能就得親自上陣，但侯朱局限性則更大，畢竟朱立倫在2016年選舉大輸三百萬票，又有被認為太過權謀精算的刻板印象，不僅拓票力不足，鞏固藍軍選票甚至都有局限性，如果真的最後是侯朱配，而郭台銘、柯文哲又合作的話，非綠間的棄保就會非常明顯。