藍白合瀕臨破局！陳智菡：柯文哲原本打算「就退了」 讓國民黨選

不是韓國瑜！學者點名侯友宜副手　「他」對上蕭美琴仍有一搏

▲國民黨總統侯友宜今天即將公佈副手人選。（圖／資料照）
▲國民黨總統侯友宜今天即將公佈副手人選。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

藍白合形同破局，兩黨將最後希望放在副手身上。對此，文化大學教授鈕則勳指出，現階段只能從黨內挑選，前高雄市長韓國瑜應該仍是首選，更點名國民黨副主席夏立言是「專業形象牌」，又有在外交與兩岸的專業，可和侯互補，平衡民進黨派出的副手蕭美琴在外交方面的專業，另外，國民黨智庫執行長柯志恩、國民黨主席朱立倫也都是選項之一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鈕則勳指出，在藍白破局的情況之下，侯友宜要找強而有力、具社會影響與公信力，而且能夠拓票到中間選民、年輕族群的副手幾乎已不可能，所以從黨內挑選「次佳選擇」已是不得不然。

鈕則勳推測可能的人選有四人，一為「韓國瑜」，他是「議題戰力牌」，即便對拓票中間選民與年輕族群，可能力有未逮，但是韓的議題造勢能力可以跟柯文哲力拚，此外也能夠破柯郭合想要拉韓入陣的企圖，即便他現在名列不分區的第一名，但是若侯韓配真的成局，名單後面的人選遞補上來應該也沒有問題。

鈕則勳再指，就是郭柯合、如果破局分別參選的話，侯韓聯手的戰力就相對變強，如果能夠形塑藍綠政黨對決的氛圍，未必完全沒有逆轉勝的機會，就看侯怎麼拜託他，韓如何取捨了。

鈕則勳說，二為夏立言，他是「專業形象牌」，畢竟侯在兩岸與國際關係的專業上面不是很熟稔，而夏立言不僅擔任過政務官，有其高度，又有在外交與兩岸的專業，可和侯互補，有「功能性定位」。

鈕則勳提及，特別是在賴清德打出蕭美琴牌的時候，如果夏擔任副手，也可以平衡蕭美琴在外交方面的專業，而夏熟稔兩岸，也能夠跟國民黨傳統的相對優勢，如最能維持兩岸關係、讓兩岸對話進行串聯，若是能夠將議題主導到兩岸或者是和平與戰爭的選擇，對侯來說仍有一搏的機會。

鈕則勳說，三為柯志恩，雖然她呼聲頗高也是「清新形象牌」，但是政治能量稍弱、全國知名度也不足以和蕭美琴抗衡，雖能夠開拓婦女票，但對年輕選票的開拓，恐怕也有局限性，功能性定位反而不如夏立言。

鈕則勳指出，朱立倫可能是最後不得不的選擇，當其他的次佳選擇都無法成局時，朱立倫可能就得親自上陣，但侯朱局限性則更大，畢竟朱立倫在2016年選舉大輸三百萬票，又有被認為太過權謀精算的刻板印象，不僅拓票力不足，鞏固藍軍選票甚至都有局限性，如果真的最後是侯朱配，而郭台銘、柯文哲又合作的話，非綠間的棄保就會非常明顯。

專訪／從小山上長大！江啟臣自豪「最懂農民心」　力推農業保險法

專訪／自認國防委員會「最能跨越黨派」　江啟臣挺台加入國際組織

專訪／被綠營冠上賣國稱號　江啟臣重砲嗆「審查預算是立委責任」

還選到底嗎？郭台銘公開行程屈指可數　近一個月未公開受訪

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞