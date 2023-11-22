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停火換俘虜！以色列通過協議料休戰4天　哈馬斯將釋放50人質

▲以色列戰時內閣22日同意接受釋放人質交換停火協議。圖為一名以色列平民（中）被哈馬斯裝份子送往加薩地區資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列戰時內閣22日同意接受釋放人質交換停火協議。圖為一名以色列平民（中）被哈馬斯裝份子送往加薩地區資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

自巴勒斯坦激進組織哈馬斯10月7日向以色列發動突襲後，以國隨後便以大規模空襲進行反擊，並派出地面部隊進入加薩地區，如今已持續近2個月的以哈衝突將迎來首次停火。以色列戰時內閣22日同意接受釋放人質交換停火協議。據《以色列時報》，50位以色列平民將在數天時間內分批獲釋。

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綜合外媒報導，以色列內閣已同意停火4天交換人質獲釋的協議，將釋放關押的150名巴勒斯坦婦孺，以及容許向加薩地區運送更多燃料和人道物資，換取哈馬斯釋放約50名平民人質。目前尚不清楚停火協議何時執行。

一名匿名以色列官員向《以色列時報》透露內閣投票通過的協議將促成「50名存活以色列公民」獲釋，大多數都是女性及孩童，每天釋放12、13人。另有2名以色列消息人士向《CNN》表示，以哈仍在討論獲釋名單，預期大多數將是孩童、以色列公民與雙重國籍者。

《以色列時報》指出，內閣38名部長絕大多數人支持協議，極右翼「宗教錫安主義黨」（Religious Zionism）雖然對於協議內容表達不滿，但最終仍投下贊成票；極右派猶太力量黨（Otzma Yehudit）是唯一投下反對票的政黨。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室隨後發表聲明，稱50名人質及婦孺會分4天釋放，期間亦會暫時停火。不過納坦雅胡並未透露是否作出讓步，僅強調會爭取所有人質回國即完全消滅哈馬斯，確保加薩地區不會對以色列構成威脅。

納坦雅胡於21日晚間將協議內容送交內閣表決，並指出美國政府從中斡旋，並協助改善了協議內容，使得更多人質得以納入釋放名單中。但他仍強調，戰事之後將會繼續，直至以色列達成目標。

哈馬斯於上月7日突襲以色列南部，殺害逾1200以色列人並綁走約200多名人質。以軍隨即對加薩走廊展開大規模空襲及地面攻擊行動，至今加薩已有1.3萬多人喪命，其中有三分之二是婦孺。

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