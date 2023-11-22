停火換俘虜！以色列通過協議料休戰4天　哈馬斯將釋放50人質

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一名匿名以色列官員向《以色列時報》透露內閣投票通過的協議將促成「50名存活以色列公民」獲釋，大多數都是女性及孩童，每天釋放12、13人。另有2名以色列消息人士向《CNN》表示，以哈仍在討論獲釋名單，預期大多數將是孩童、以色列公民與雙重國籍者。
《以色列時報》指出，內閣38名部長絕大多數人支持協議，極右翼「宗教錫安主義黨」（Religious Zionism）雖然對於協議內容表達不滿，但最終仍投下贊成票；極右派猶太力量黨（Otzma Yehudit）是唯一投下反對票的政黨。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室隨後發表聲明，稱50名人質及婦孺會分4天釋放，期間亦會暫時停火。不過納坦雅胡並未透露是否作出讓步，僅強調會爭取所有人質回國即完全消滅哈馬斯，確保加薩地區不會對以色列構成威脅。
納坦雅胡於21日晚間將協議內容送交內閣表決，並指出美國政府從中斡旋，並協助改善了協議內容，使得更多人質得以納入釋放名單中。但他仍強調，戰事之後將會繼續，直至以色列達成目標。
哈馬斯於上月7日突襲以色列南部，殺害逾1200以色列人並綁走約200多名人質。以軍隨即對加薩走廊展開大規模空襲及地面攻擊行動，至今加薩已有1.3萬多人喪命，其中有三分之二是婦孺。
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