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全國永續環境施政評量 台南市六都第一獲優等

▲南市府將持續建構永續且宜居的城市，此為台南市立圖書館新總館（圖／台南市政府提供）
▲南市府將持續建構永續且宜居的城市，此為台南市立圖書館新總館（圖／台南市政府提供）

記者張振興/台南報導

台灣環境保護聯盟2022年直轄市、縣市政府永續環境施政評量於11月21日公布結果，台南市在淨零轉型、永續發展上表現優異，台南市榮獲優等，名列六都第一，發展綠能和再生水、維護城市空品、發展綠色大眾運輸，向建構永續且宜居的城市前進，市長黃偉哲感謝各界的肯定，市府亦會持續推動永續發展作為，明年就是台南400，市府會持續建立美好生活家園。

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市長黃偉哲表示，台南能獲得全國評比六都第一，代表台南致力實踐淨零永續的實績獲得肯定，更是全體185萬市民的榮譽。市府從2016年以來，從無缺席環盟評比，將施政成果提供給公民團體檢驗，已連年取得佳績。

▲市府也會繼續攜手市民和各界，在淨零轉型、永續發展繼續努力，此為柳營太康農業園區（圖／台南市政府提供）
▲市府也會繼續攜手市民和各界，在淨零轉型、永續發展繼續努力，此為柳營太康農業園區（圖／台南市政府提供）
台南市在節能減碳與再生能源推動獲得肯定，已連續三年獲經濟部能源署評比為再生能源推動績優城市，再生能源治理成效獲綠色和平組織評比為六都之冠，2022年榮獲永續城市SDGs評比-最佳綠能發展獎、APSAA亞太永續行動獎-銀質獎以及國家永續發展獎。


在基礎生活設施建設方面，台南市共有7座水資中心(安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康)每日可供應1.8萬噸回收水，作為冷卻用水、消防用水及道路灑水等非接觸人體目的使用；市區公車及幹線公車已有77輛電動無障礙公車，預計於2030年達全市公車完成全面電動化及無障礙之綠色運輸目標。


▲台南市將一步一腳印落實永續發展，打造低碳永續城市，此為台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區（圖／台南市政府提供）
▲台南市將一步一腳印落實永續發展，打造低碳永續城市，此為台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區（圖／台南市政府提供）
在維護空氣品質方面，全力執行「亮麗晴空行動計畫PLUS」，設置紙錢集中箱取代金爐減少紙錢燃燒，將高污染燃油鍋爐汰換為低污染鍋爐，劃設空品維護區，科技輔助人力稽查污染源等，2022年PM10濃度較2019年改善29.8%，PM2.5濃度改善21.6%，改善率為六都第一。

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