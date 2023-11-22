全國永續環境施政評量 台南市六都第一獲優等

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市長黃偉哲表示，台南能獲得全國評比六都第一，代表台南致力實踐淨零永續的實績獲得肯定，更是全體185萬市民的榮譽。市府從2016年以來，從無缺席環盟評比，將施政成果提供給公民團體檢驗，已連年取得佳績。
台南市在節能減碳與再生能源推動獲得肯定，已連續三年獲經濟部能源署評比為再生能源推動績優城市，再生能源治理成效獲綠色和平組織評比為六都之冠，2022年榮獲永續城市SDGs評比-最佳綠能發展獎、APSAA亞太永續行動獎-銀質獎以及國家永續發展獎。
在基礎生活設施建設方面，台南市共有7座水資中心(安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康)每日可供應1.8萬噸回收水，作為冷卻用水、消防用水及道路灑水等非接觸人體目的使用；市區公車及幹線公車已有77輛電動無障礙公車，預計於2030年達全市公車完成全面電動化及無障礙之綠色運輸目標。
在維護空氣品質方面，全力執行「亮麗晴空行動計畫PLUS」，設置紙錢集中箱取代金爐減少紙錢燃燒，將高污染燃油鍋爐汰換為低污染鍋爐，劃設空品維護區，科技輔助人力稽查污染源等，2022年PM10濃度較2019年改善29.8%，PM2.5濃度改善21.6%，改善率為六都第一。